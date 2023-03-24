24 Mart 2023, Cuma
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Koalisyon cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını 8'e mi çıkarıyor? Kim, hangi koltuğun peşinde?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ittifak ortaklarını hedef alan zehir zemberek açıklamalarına CHP’den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç İYİ Parti ile aralarında sorun olmadığını dile getirdi, ''Ağıralioğlu'nun açıklaması kendisini bağlar'' dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise 'Kumpas lafını hak etmedik'' ifadelerini kullandı. Bunun yanında siyaset belki de hiç bu kadar terörle iç içe geçmemişti. Teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını söyleyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, bir gün sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü sonrasında ise aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri mesajını verdi. çok geçmeden PKK elebaşlarından Duran Kalkan'dan da 6'lı koalisyona destek geldi. Siyasetin öne çıkan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli zam yasası, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs stratejileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.