Ayasofya’nın cami olmasından kimler rahatsız? Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?

Ortada bir milli talep vardı. Ancak burada aşılamayan psikolojik bariyerler vardı. Ancak 2020 yılında 24 Temmuz'da tekrar camiye çevrildi. Birtakım söylemler ortaya atıldı ama Ayasofya bizim malımızdı. Bunun hakkında karar verecek yer TBMM ve Türkiye'nin kendi milli iradesidir. Ayasofya'nın nasıl kullanılacağı kararı tamamen Ankara'nın inisiyatifindedir ve bu bir kere daha gösterilmiş oldu. Burası dünyanın en önem verdiği mabet ve tarihi eserlerden bir tanesi. Bütün devirleri geride bırakan bin 500 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Bu konuda yetkililer başından beri gereken hassasiyeti gösteriyor. Burası tüm yüzyıllar boyunca komple olarak yaşatılmaya çalışılmıştır."

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