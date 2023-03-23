İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: Ağıralioğlu kimseye haber vermeden konuştu! Bu açıklamalar partiyi bağlamaz

"AÇIKLAMALAR PARTİYİ BAĞLAMAZ"

Biz de sizin gibi açıklamayı basından duyduk. Ağıralioğlu milletvekili ve bir açıklama yapmış. Akşener'in de bizim de o an haberimiz oldu. Herkesin yaptığı açıklama kendisini bağlar. Bu açıklamalar partiyi bağlamaz.