İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: Ağıralioğlu kimseye haber vermeden konuştu! Bu açıklamalar partiyi bağlamaz
CHP ile HDP ile arasında yaşanan yakınlaşma sonrası HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek kararı alması İYİ Parti tabanında rahatsızlık yarattı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda siyaset gündemine bomba gibi düşerken "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu'nun sözleri CHP ve HDP'li isimlerin tepkisine neden olurken Meral Akşener'den konuya ilişkin bir açıklama da gelmedi. CHP'nin kanalı Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ise Ağıralioğlu'nun açıklamalarını kimseye haber vermeden yaptığını ve konuşmasını Akşener'in bile basından öğrendiğinin altını çizdi. Yüksel "Herkesin yaptığı açıklama kendisini bağlar. Bu açıklamalar partiyi bağlamaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'de büyük bir mutluluk yaşanırken Kılıçdaroğlu apar topar masa altına inerek PKK'nın siyasi kolunun başındaki ittifak ortaklarını ziyaret etti.
HDP TALEPLERİNİ SIRALADI
Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun elindeki kağıt dikkat çekerken, kameralar karşısında HDP'nin taleplerini sıraladı. HDP tarafından yapılan açıklamada ise seçimlerde aday çıkartılmayacağı belirtilirken, Kılıçdaroğlu'na destek verileceği artık iyice netleşti.
HALK TV'DE KANDİL'E SELAM ÇAKTI
Akşam saatlerince CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.
HDP'Yİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASINA GİRİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun 'Bazı konularda birliktelik olacak' diyerek HDP ile yapacağı ittifakı işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP lideri 6'lı koalisyondan da örnek vererek "Biz 6 parti bir aradayız ama kendi içimizde de rekabet ettiğimiz noktalar var" şeklinde konuştu. Bu durum HDP'yi masumlaştırma çabası olarak yorumlandı.
AĞIRALİOĞLU: BÖLÜCÜLERLE PAZARLIK YAPTILAR
Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası İYİ Parti cephesinde bazı isimler yapılan açıklamalara tepki gösterirken en dikkat çeken çıkış İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.
Ağıralioğlu yaptığı açıklamada masada kendilerine bir pusu kurulduğunu vurgularken, "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" ifadeleriyle isyan etti.
"BASINDAN ÖĞRENDİK"
Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası Akşener'den izin alıp bu konuşmayı yaptığı iddiaları konuşulurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel yaptığı açıklamada Akşener'in bu konuşmayı basından öğrendiğini söyledi.
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