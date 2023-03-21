72 saatlik krizin İYİ Parti’ye faturası! 4 günde 30 bin kişinin İYİ Parti’den istifa ettiği ortaya çıktı

İYİ Parti Grup Başkanverkili Erhan Usta, Akşener'in masadan ayrıldığı o 72 saat diliminde İYİ Parti'den 30 bin civarında İYİ Partilinin istifa ettiğini açıkladı.

Akşener'in masaya dönmesi de İP'teki istifaları da tetikledi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun bile istifa edeceği kulislere yansımıştı.