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72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası! 4 günde 30 bin kişinin İYİ Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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72 saatlik krizin İYİ Parti’ye faturası! 4 günde 30 bin kişinin İYİ Parti’den istifa ettiği ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtıp gitmişti. 72 saat sonra da ağzına geleni söylediği masaya geri dönmüştü. 72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası ortaya çıktı. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener 3 Mart'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı koalisyon toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve 6'lı koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı.

Akşener bu açıklamanın üzerinden 72 sat geçmeden tekrar masaya döndü.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülüyle şartlı bir destekle tekrar masaya dönmüştü. Ancak Akşener'in masaya dönmesi İP'te tepkilere neden oldu.

Çok sayıda İYİ Partili üye istifa etti. O dönemdeki krize ilişkin ilk kez açıklama geldi.

İYİ Parti Grup Başkanverkili Erhan Usta, Akşener'in masadan ayrıldığı o 72 saat diliminde İYİ Parti'den 30 bin civarında İYİ Partilinin istifa ettiğini açıkladı.

Akşener'in masaya dönmesi de İP'teki istifaları da tetikledi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun bile istifa edeceği kulislere yansımıştı.

İYİ Parti'deki bölünme bir kez daha gözler önüne serildi.

72 saatlik krizin İYİ Parti’ye faturası! 72 SAATLİK KRİZİN İYİ PARTİ'YE FATURASI!

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