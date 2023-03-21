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72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası! 4 günde 30 bin kişinin İYİ Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 16:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtıp gitmişti. 72 saat sonra da ağzına geleni söylediği masaya geri dönmüştü. 72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası ortaya çıktı. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
İşte 72 saatlik krizin İYİ Partiye faturası İŞTE 72 SAATLİK KRİZİN İYİ PARTİ'YE FATURASI

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72 saatlik krizin İYİ Parti’ye faturası!
72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası!
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