21 Mart 2023, Salı
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72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası! 4 günde 30 bin kişinin İYİ Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtıp gitmişti. 72 saat sonra da ağzına geleni söylediği masaya geri dönmüştü. 72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası ortaya çıktı. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.