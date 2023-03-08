Canlı yayında çarpıcı sözler: İYİ Parti tabanında ciddi kaynamalar var! | Koalisyon 7’li mi oluyor? HDP neresinde?
Son dakika haberi... 6'lı koalisyonda sorunlar aşıldı mı? Bundan sonra yeni krizler yaşanır mı? Koalisyon 7’li mi oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmeye ne zaman gidecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, 6'lı koalisyonda yaşanan krizin perde arkasını anlatarak "Buna benzer pek çok olay yaşanacak" dedi. Pazarcı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve Meral Akşener ile yaşadıklarını bir anısını anlatarak, "Meral Hanım ülkücü gelencekten değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye 6'lı koalisyonda yaşanan krizle birlikte koalisyonlar dönemlerini tekrar hatırladı.
Peki şimdi ne olacak? 6'lı koalisyonu neler bekliyor? Koalisyon 7'li mi oluyor?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"EVİRDİ ÇEVİRDİ HAYATINI ANLATTI"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Dün Meral Hanım'ı ben izledim iki saat boyunca. Tatmin edici bir cevap almaya çalıştım ama evirdi çevirdi hayatını anlattı garip bir takım izahlarda bulundu. Ben bu soruların hiçbirinin cevabını alamadım. Ne oldu? İYİ Parti sözcüleri ilk başta seçilecek aday ısrarı sırasında kalktılar televizyonlarda şunu söylediler bizim partimizin tabanının yüzde 40'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek dediler. Kamuoyu araştırmalarını ortaya koydular döktüler.
"YÜZDE 40'I RAHATSIZDI"
Sadece bu Kılıçdaroğlu'na oy vermek değil. İYİ Parti'nin tabanın yüzde 40'ı bu işten rahatsızdı ve tabanda kayma ve kaçma tehlikesi vardı. Meral Hanım da doğal olarak ilk yaptığı çıkışı ben çok yanlış bulmuyorum belki sert ama doğal olarak bir tepki gösterdi.
PEKİ 72 SAAT SONRA NE OLDU?
Kazanacak adayı yok bulunamadı. Peki kaybedecek aday, kazanacak aday haline 72 saat içinde nasıl geldi?
İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun yüzde 100'ü Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bu arada 6'lı masa içindekilere de Sayın Akşener tepki gösterdi. Böyle bir tablo içinde bir uzlaşı sağlandı. Bu içerideki paydaşların bu uzlaşıyı sağlamada etkili olmaları mümkün değil. Kazanacak adayları kazanamayacak adayların peşine takıp ondan sonra mesele çözüldü demekle bu iş olmuyor. Kimler girdi, ne oldu, ne şekilde çözüldü bu sorun bu problem bunu izah etmek biraz zor.
"İYİ PARTİ'NİN TABANINDA CİDDİ KAYNAMALAR VAR"
Onun dışında da İYİ Parti'nin tabanında da ciddi kaynamalar var. Kaynamalar olacak. İYİ Parti yetkilileri şunu söylüyordu bizim yüzde 40'ımız cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 6'ya tekabül eder bu abartılı olsa bile yüzde 3-4'lük bir puan gidiyor Kılıçdaroğlu'ndan eğer aday olursa ki oldu.
İYİ Parti'nin bu ısrarı belki o zaman yerindeydi. Bunu nasıl izah edecekler?
YENİ BİR KOALİSYON PAZARLIĞI
Koalisyon dönemlerini biz bunları sürekli yaşadık. Yeni bir koalisyon pazarlığı yaşanıyor. Bunlar biter yenisi başlar. Koalisyon yönetimleri böyledir. Geçmişte izledik.
"BUNA BENZER PEK ÇOK OLAY YAŞANACAK"
Burada 6'lı bir masa var. Oraya yeni paydaşlar bulmaya çalışıyorlar ve tamamlayıcı parçası da buranın HDP. 7-8 parça var. Sorunların çözülmesi mümkün değil.
Sadece ve sadece istismar siyaseti üzerinden birleşen bileşenler var orada. Halkın önüne konulmuş çözümler yok. Sürekli olarak olaylar istismar ediliyor.
Esas milletvekili isimlerinin milletvekilliği listelerinin hazırlanması sırasında da buna benzer pek çok olay yaşanacak. Çok sert açıklamalar yapılacak. Listeye giremeyenler gruplaşacak. Doğal sonuç bunlar.
"MERAL HANIM ÜLKÜCÜ GELENEKTEN DEĞİL"
Bir ülkücü damar yok ki o ülkücü damar zaman zaman ortaya çıksın. Meral Hanım'ın ülkücü bir gelenekten geldiği gibi bir algı var bu kesinlikle doğru değil. Sadece MHP'de milletvekilliği yaptı. Ama ülkücü gelenek farklıdır.
Meral Hanım İçişleri Bakanı'yken rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile biz kendisini ziyarete gittik. Orada bir takım Meclis'te problemler vardı Tansu Çiller'in mal varlığını oylama görüşmeleri vardı. Benden de rica edilmişti Muhsin Yazıcıoğlu ile aran iyi Meral Hanım'la bir görüştürür müsün diye olur dedik. Beraber gidelim dedi rahmetli. Gittiğimizde kapıdaki karşılama şekli şöyleydi Sayın Akşener'in 'Aaa Başkanım hoş geldiniz, biliyor musunuz ben ülkücüleri çok severim. Benim ağabeyim de ülkücüydü. Ben sizden çok uzak değilim' gibi bir ifade kullandı. Kendisi söylüyordu benim ülkücülükle herhangi bir ilgim yok diye.
Daha sonra Erzurum'da falan bu gazetelere yansıdı bozkurt işareti yapan gençleri çağırıp onları fırçalayıp Doğruyol Partisi'nin işaretini yaptırmaya çalışmıştı. O açıdan böyle bir damar yok ama bir takım illüzyonlar var.
HDP MASANIN TAMAMLAYICI BİR PARÇASIDIR
HDP diye bir sorunları yok. Herkes biliyor ki HDP'siz sonuç almak mümkün değil. HDP'yi de 6'lı masaya eklediğiniz taktirde ne olacak orada bile bir soru işareti var. O açıdan HDP bu masanın tamamlayıcı bir parçasıdır. HDP ile birlikte olmak zorundalar. Birlikte yol yürümek zorundalar.
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