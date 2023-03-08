Canlı yayında çarpıcı sözler: İYİ Parti tabanında ciddi kaynamalar var! | Koalisyon 7’li mi oluyor? HDP neresinde?

"İYİ PARTİ'NİN TABANINDA CİDDİ KAYNAMALAR VAR"

Onun dışında da İYİ Parti'nin tabanında da ciddi kaynamalar var. Kaynamalar olacak. İYİ Parti yetkilileri şunu söylüyordu bizim yüzde 40'ımız cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 6'ya tekabül eder bu abartılı olsa bile yüzde 3-4'lük bir puan gidiyor Kılıçdaroğlu'ndan eğer aday olursa ki oldu.

İYİ Parti'nin bu ısrarı belki o zaman yerindeydi. Bunu nasıl izah edecekler?