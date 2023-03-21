Hilmi Daşdemir’den A Haber’de Habertürk ve Kübra Par’a sert tepki: Milli meselelerde sakin olamam!
Habertürk yayınında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyerek, CHP-HDP görüşmesi ve terör örgütü PKK noktasındaki tartışmaları yerden yere vururken sunucu Kübra Par tarafından engellenen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaşananlara A Haber’de sert sözlerle yüklendi. Daşdemir, "Şimdi bu düşünce özgürlüğü falan gibi bu işi hafifletmeye çalışmak bir algı operasyonunun sonucudur. Sesim kesildi ve duyulmadı. Kübra Par’ın daha önce de yayınlarda taraflı davrandığına şahit oldum. Mahir Başarır’ın ‘Ordu Katar’a satılmıştır' sözlerine de ben tepki göstermiştim. Ben milli meselelerde sakin olamam. İkiyüzlülüğe tepki gösterdim. İlk kez bir yayından ayrıldım. Bir daha olsa yine terk ederdim. Milletin bir ferdi olarak bana yakışan budur." dedi.
20 Mart Pazartesi günü Habertürk'te eli kanlı terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP ile ilgili düşüncelerini ifade ettiği esnada sunucu Kübra Par'ın sansürü ve müdahalesi ardından canlı yayını terk eden Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, skandal olayı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı.
Hilmi Daşdemir şunları kaydetti:
KÜBRA PAR'A SERT TEPKİ! "BEN MİLLİ MESELELERDE SAKİN OLAMAM"
Şimdi bu düşünce özgürlüğü falan gibi bu işi hafifletmeye çalışmak tamamen bir algı operasyonunun sonucudur. Dikkat ederseniz benim sesim kesildi ve duyulmadı. Zaten İstanbul stüdyosuna Ankara'dan katılmaktaydım. Birkaç kademe ses seviyesi düşüktü. Böyle olunca sesim ulaşmıyor.
"KÜBRA PAR ADİL DEĞİL VE TARAFLI!"
Sunucu Kübra Par'ın daha önce de birçok yayınlarda da adil davranmadığını taraflı davrandığına şahit oldum. O zamanlarda tepki göstermiştim. Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu Katar'a satılmıştır' sözlerine de yine ilk ben tepki göstermiştim. Daha sonra Başarır başka bir konu üzerinden, yalan üzerinden hedef aldı. Bir problem değil. Koyabilir.
"İKİYÜZLÜLÜĞE TEPKİ GÖSTERDİM"
(Kübra Par'ın) Orada sakin ol sakin ol demelerine karşın ben milli meselelerde sakin olamam arkadaş. Burada sakin olacak bir durumyok. Bu ikiyüzlülüğe tepki gösterdim, göstermek gerekiyordu. İlk kez bir yayından ayrıldım. Çok haklı bir sebep ile terk ettim. Bir daha olsa yine terk ederdim. Milletin bir ferdi olarak bana yakışan budur.
"BEN TÜRKİYE'DEN TARAFIM"
İşte babası Kayserili bir imam olan, annesi Osmaniyeli olan Hilmi Daşdemir'im. Aldığım eğitim, yaptığım işin bir önemi yoktur. Ama 15 Temmuz'da hiç kimse bir şey demeden ileri atılan bileğinden yaralanmış, dedesi Çanakkale'de şehit olmuş birisiyim. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'ye bakıyorum. Dünyayı okuyorum. Benim taraflı olduğumu söylüyorlar. Evet, ben tarafım ve ben bu ülkeden tarafım. Rakamlarım tarafsızdır. Burada manipülasyon yapıyorsam birileri gelsin benimler tartışsın. Bakalım birlikte ne olmuş nereye gitmiş.
"SADECE BİR SEÇİMDE YANILDIM"
Ancak şükürler olsun ki, 2014 10 Ağustos'tan beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanıldım. Onun dışındaki seçimlerde de Allah lütfetti en iyi sonuçlar bizde oldu.
"KILIÇDAROĞLU PKK'NIN MEŞRULAŞTIRMASI KONUSUNDA GÖREVLENDİRİLMİŞ"
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile müzakerelerine de değinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "(HDP ile görüşme) Kılıçdaroğlu'nun 'PYD mi bize saldıracak' söylemleri ile örtüşmekte. Kemal Bey'i PKK'nın meşrulaştırması konusunda oralarda görevlendirilmiş birisi olarak görmekteydim. Baykal olsaydı bunların yapılması mümkün değildi. Baykal'ın milli bir duruşu vardı." dedi.
"HDP'NİN LİSTESİ KANDİL'DEN"
"HDP'nin vekil listeleri Kandil'de yapılmakta" ifadelerine yer veren Daşdemir, "(HDP) O belediyeler PKK'nın lojistik merkezine dönüşmekte." yorumunda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ TAVİZİ VEREBİLİR"
Ayrıca, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye her türlü tavizi verebilir." cümlesini de kuran Daşdemir, "Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de adayı olduğu ayan beyan ortada durmaktadır." açıklamasını yaptı.
"MUHARREM İNCE YÜKSELİŞTE"
CHP'ye karşı Muharrem İnce'nin yükselişi olduğunu anlatan Hilmi Daşdemir, "(İnce) Hem kendisinin hem de partisinin oy oranında bir artış var. Son dönemde yaşananlar İnce'nin önünü açtı." dedi.
"YENİDEN REFAH'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A OY ÇIKAR"
Öte taraftan "Seçimde kararsızların farklı oy verme davranışları var. Kızgınlıkları olanlar seçime gitmeme eğiliminde." diyen Daşdemir, "Yeniden Refah Partisi seçmeninin bir kısmı Başkan Erdoğan'a oy verebilir. Fatih Erbakan 2. tura kalırsa seçim Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı."
"SEÇİMİN KADERİNİ MİLLİYETÇİ VE ULUSALCILAR BELİRLER"
Daşdemir son olarak konuşmasında, "Seçimin kaderini milliyetçi ve ulusalcı seçmen belirleyecektir." sözlerine yer verdi.
20 MART PAZARTESİ GÜNÜ HABERTÜRK'TE NELER YAŞANDI?
Habertürk'te "Açık ve Net" programına konuk olan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'li Müslim Sarı ile tartışması esnasında sunucu Kübra Par tarafından skandal bir şekilde sansüre maruz kaldı.
Programda CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ilişkisini gözler önüne seren Daşdemir, olaya sert bir dille tepkisini dile getirdi.
Daşdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin ve PKK'nın da adayıdır" ifadelerine yer verdiği esnada Kübra Par'ın müdahalesi ile karşılaştı.
Kübra Par, Daşdemir'in sözünü keserek susturmaya çalıştı ve stüdyoda gerilim zirve yaptı.
Bu duruma tepki gösteren Daşdemir, canlı yayını anında terk etti.
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