Hilmi Daşdemir’den A Haber’de Habertürk ve Kübra Par’a sert tepki: Milli meselelerde sakin olamam!

Hilmi Daşdemir şunları kaydetti:

KÜBRA PAR'A SERT TEPKİ! "BEN MİLLİ MESELELERDE SAKİN OLAMAM"

Şimdi bu düşünce özgürlüğü falan gibi bu işi hafifletmeye çalışmak tamamen bir algı operasyonunun sonucudur. Dikkat ederseniz benim sesim kesildi ve duyulmadı. Zaten İstanbul stüdyosuna Ankara'dan katılmaktaydım. Birkaç kademe ses seviyesi düşüktü. Böyle olunca sesim ulaşmıyor.

"KÜBRA PAR ADİL DEĞİL VE TARAFLI!"

Sunucu Kübra Par'ın daha önce de birçok yayınlarda da adil davranmadığını taraflı davrandığına şahit oldum. O zamanlarda tepki göstermiştim. Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu Katar'a satılmıştır' sözlerine de yine ilk ben tepki göstermiştim. Daha sonra Başarır başka bir konu üzerinden, yalan üzerinden hedef aldı. Bir problem değil. Koyabilir.