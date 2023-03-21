CHP’li emekli amiral Türker Ertürk’ün skandal tehdidine sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü!

EN AÇIK KANITI!

O açıdan sadece bu değil bu gibi kişilerin yönettiği dönemdeki ordunun neden PKK terör örgütü ile mücadele edemediğinin de en açık kanıtı zaten. 40 yıldır PKK terör örgütü neden başımıza bela oldu? Neden 50 bine yakın insanımızı öldürebildi? Bunların cevabı zaten bu sözde amiralin sözlerinde saklı.