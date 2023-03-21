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CHP'li emekli amiral Türker Ertürk'ün skandal tehdidine sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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CHP’li emekli amiral Türker Ertürk’ün skandal tehdidine sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü!

Terör örgütü PKK'yı aklayamaya çalışan açıklamaları hafızalara kazınan CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, bu kez katıldığı televizyon programında tehditler savurdu "Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek." dedi. Ertürk'e tepki yağdı. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Skandal ifadeler kullanan Ertürk'ü sert ifadelerle eleştirdi.

Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan ve terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ı Türkiye için bir şans olarak gören emekli amiral Türker Ertürk yine tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1'de konuşan Ertürk, herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söyledi ve tehditler savurdu.

Ertürk'ün bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağarken, emekli amiralin sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

İslami değerlere karşı tavrıyla bilinen Türker Ertürk, 3. ordu kurmay başkanı tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

CHP'li Ertürk, terör örgütü PYD'ye de açık destek vermiş, Selahattin Demirtaş'a da övgüler dizmişti.

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Skandal ifadeler kullanan Ertürk'ü sert ifadelerle eleştirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ HADDİNİ BİLDİRDİ

Sözde amiralle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Hala kendilerini darbe dönemlerinde zannediyorlar. Ancak 15 Temmuz günü milletimiz bunun gibi haddini bilmez insanlara haddini bildirdi. Artık Türkiye darbeciler tarafından yönetilen bir ülke değil.

MİLLETİMİZE PARMAK SALLAMAKTAN VAZGEÇSİNLER

Onun için ekranlara çıkıp milletimize parmak sallamaktan vazgeçsinler. Türkiye artık yeni bir Türkiye. Halkıyla bütünleşmiş Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletinin arasında hiçbir engel kalmamış büyük bir ülke. Büyük ve güçlü bir orduya sahip.

EN AÇIK KANITI!

O açıdan sadece bu değil bu gibi kişilerin yönettiği dönemdeki ordunun neden PKK terör örgütü ile mücadele edemediğinin de en açık kanıtı zaten. 40 yıldır PKK terör örgütü neden başımıza bela oldu? Neden 50 bine yakın insanımızı öldürebildi? Bunların cevabı zaten bu sözde amiralin sözlerinde saklı.

"PKK BUNLARIN ELİYLE BÜYÜTÜLDÜ"

Bu adamlar görev yaptıkları dönemde PKK bunların eliyle büyüdüler, büyütüldü. Şimdi de PYD güzellemesi yapmasından bu hakikat apaçık bir şekilde ortada duruyor. O açıdan artık parmak sallamaktan vazgeçsinler. Artık burası Türk milletinin darbecilerin tankları ile beraber onları bir karanlık çağa ittiği yok ettiği bir Türkiye.

Sert tepki: PKK bunların eliyle büyütüldü! SERT TEPKİ: PKK BUNLARIN ELİYLE BÜYÜTÜLDÜ!

Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek

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