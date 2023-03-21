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İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alacak mı? Kılıçdaroğlu'na sahip çıkılacak mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı alacak mı? Kılıçdaroğlu’na sahip çıkılacak mı?

6’lı koalisyon büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in surat ifadesi çok konuşulup tartışıldı. Peki İYİ Parti grup kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sahip çıkacak mı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Meclis'ten detayları aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için bir jest yapıp grup karar almıştı.

Peki İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir grup kararı alacak mı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Meclis'ten detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dün CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bilindiği gibi grup kararı aldı.

Daha öncesinde MHP Başkan Erdoğan için grup kararı almıştı. Hem jest hem de sahip çıktığını göstermek için MHP böyle bir grup kararı alma yoluna gitmişti aslında teknik olarak bir zorunluluk söz konusu değil.

GÖZLER İYİ PARTİ'DE

Şimdi gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti de aynı tavrı gösterecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alacak mı?

Eğer alacaksa bunun yarın gerçekleşme olasılığı yüksek ancak böyle bir eğilim de yok İYİ Parti'de.

BAŞKA TARTIŞMALARA YOL AÇABİLİR

Çünkü İP'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyen milletvekilleri var. Bunun başka tartışmalara yol açabileceği gündemde olduğu için grup kararı hiç almayabilir İP Kemal Kılıçdaroğlu için. Bu jesti bu sahip çıkmayı göstermeyebilir.

Yarın netleşecek konu ama İP'te başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri var. Onların imzalamaması grup kararına katılmamaları daha büyük tartışmalara yol açacağı için hiç böyle bir yola gidilmeyebileceği ifade ediliyor.

Zaten bunun zorunlu olmadığı söyleniyor ancak bu bir sahip çıkma göstergesi grup kararı alınması. Bunun hiç gerçekleşmeyebileceği ifade ediliyor İYİ Parti'de.

Eğer bir grup kararı almak için toplanırsa İP grubu bu durumda milletvekilleri listeleri önemli 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek bu milletvekili listesinde kendisinde yer bulmak için de böyle bir zorlamayla imza atabilir bazı milletvekilleri destek vermedikleri halde.

Ama yine de bazı tartışmalara yol açacağı için grup kararı alma eğilimi olmadığını söyleyebiliriz İYİ Parti'de.

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