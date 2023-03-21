İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı alacak mı? Kılıçdaroğlu’na sahip çıkılacak mı?

Peki İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir grup kararı alacak mı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Meclis'ten detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dün CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bilindiği gibi grup kararı aldı.

Daha öncesinde MHP Başkan Erdoğan için grup kararı almıştı. Hem jest hem de sahip çıktığını göstermek için MHP böyle bir grup kararı alma yoluna gitmişti aslında teknik olarak bir zorunluluk söz konusu değil.