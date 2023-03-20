Yaşar Okuyan İYİ Parti Lideri Meral Akşener dosyasını açıyor: Akşener’in yaptığının aynısını yıllar sonra FETÖ’cüler de yaptı

AKŞENER'E DİKKAT EDİN

Meral Akşener'i siyasetçi olarak nasıl buluyorsunuz?

Meral Hanım'ı uzun yıllardır tanırım. Akşener ile ilgili başıma gelen bir olayı bile anlatsam nasıl bir siyasetçi olduğunu anlarsınız. O İçişleri Bakanlığı yaparken ben de Meclis'teydim. Ankara'da rahmetli Uğur Mumcu'nun oturduğu sokakta ben de oturuyordum. Yeni bir binada oturuyorduk. Dairemin üst katına birisi taşındı ve beni izlemeye başladı. Beni izlediğini de komşularımın uyarısı ile öğrendim. Benim ve ailemin can güvenliği için bu olayı biraz araştırdım. İçişleri Bakanlığı'nın operasyonu olduğunu öğrendim.