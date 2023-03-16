İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi! Meral Akşener ve partiye çok sert sözler: Rencide edildik küfür yedik
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasına rest çekerek kalkması ve ardından gelen baskılara dayanamayarak yeniden masaya oturması İYİ Parti içerisinde kriz yarattı. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı boyun eğmesi sonrası ilk kez konuştu. İstifa etmesi beklenen Ağıralioğlu, Akşener ve partinin diğer üyelerini çok sert sözlerle eleştirirken; "İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. İYİ Parti'nin siyasi gardını düşürdü bu." dedi. Ağıralioğlu dün de partisinin grup toplantısı öncesi "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8