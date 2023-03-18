Meral Akşener'e "Masaya geri dön" talimatı FETÖ'den mi? İYİ Parti kurucusu Reşat Erdoğan'dan flaş iddia

Ancak Meral Akşener, milliyetçi oyların kaçmasını önlemek için kendince rol yapıyor. Seçimin birinci turda biteceğini düşünüyorum. Bu seçimde cumhur oylarının daha da yüksek olacağını göreceğiz. Kamuoyun da ki, ısmarlama anketlerin halkta karşılığı olmaz. Halkımız bu tür ayak oyunlarının farkında bugün İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerde oyunu net olarak gördü. Bu ülkede 7 başlı bir yapıya kimse oy vermez. Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır" şeklinde konuştu.

FETÖ VE PKK SEVİNMİŞTİ

Marriott Otel'de yaptığı pazarlıklar sonrası masa yeniden kurulurken Kılıçdaorğlu'nun adaylığıyla birlikte FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP adeta sevinç çığlıkları atmıştı.