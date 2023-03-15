Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne HDP’ye ziyaret! “Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak”
Batı güdümlü 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne terör örgüt PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi ziyaret edecek. Koalisyonun HDP ziyaretinin günü tartışmalara sebep oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi. Recep Özel konuşmasında, “Böyle bir ziyaretin kendileri açısından bir anlamı olabilir ama Türk milleti açısından anlamı şehitlerimizin kemiklerini sızlatma anlamında değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.” dedi. Abdurrahman Babacan ise, Türkiye’nin bu görüşmeleri iyi okuması gerektiğini vurgulayarak, “Siyasette hiçbir şey kendiliğinden oluşmuyor. Bunun bir tesadüf olmadığını değerlendirerek davranmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Babacan, "Tam da böylesi sembolik anlama gelen bir günde HDP ile müzakereleri yürütmesi ilginçtir." yorumunda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kumar masası' diyerek terk ettiği sonra otel odalarında yapılan görüşmelerden sonra tekrar bir araya gelen 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi masaya oturmanın planları yapıyor.
HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti.
Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim." dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne terör örgüt PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi ziyaret etme kararı verdi. Peki, neden bugün seçildi? Gelişmeleri AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.
Abdurrahman Babacan'ın öne çıkan sözleri:
Bu konuya doğrusu Afrin ile başlamak lazım. Çünkü Afrin PKK ve HDP için çok sembolik aynı zamanda sosyolojik tahkimata dönük çok önemli bir yerdi. Oradan kantonların birleşme projeksiyonun en kilit noktası olarak ve sosyolojinin demografinin dönüşümü operasyonun merkezi olarak Afrin görülüyordu. TSK'nın doğrudan Afrin'e girmesi bu nokta çök önemliydi.
"KANTONLARIN BİRLEŞME PROJESİNİN ÇÖKÜŞE UĞRADIĞI ZAMAN"
Bunu hatta şöyle hatırlayalım; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin Harekatı öncesi buna çok karşı çıkmıştı. Buna yönelik bir takım açıklamalar yapmıştı. Bunu kisvesi belki şuydu; Mehmetçik'i Suriye bataklığına saplamayın gibi ifadeler kullanıyordu. 2016 yılında itibaren bilindiği gibi aslında 2014'teki Kobani olaylarıyla birlikte başlayan bir sürecin nihayetinde TSK'nın yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde o kantonların birleşme projesinin çöküşe uğradığı zamandır.
"BÖYLE BİR GÜNDE HDP İLE MÜZAKERE İLGİNÇ"
Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti yapılanmasının imkansız hale getirildiği bir durum yarattı TSK ve hükümetimiz. Bundan sonrası daha ziyade söylem savaşları, demeç savaşları ve bunlar üzerinden yürütülen algılar üzerinden yürüdü. Bunun neticesinde Afrin'de Kobani'de 'Kürt halkına dönük' algı operasyonlarının yürütüldüğü hepimizin bildiği bir gerçek. HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin tam da böylesi sembolik anlama gelen bir günde HDP ile müzakereleri yürütmesi ilginçtir.
"TESADÜF OLARAK GÖRÜLMEMİ"
Siyasette hiçbir şey kendiliğinden oluşmuyor. Bunun bir tesadüf olmadığını değerlendirerek davranmamız gerekiyor. Zira 18 Mart'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı bağlamındaki Çanakkale Zaferi olsun hem de Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin yeniden kurtuluş ve bağımsızlığını ele aldığı tarihlerin miladı olarak böyle bir günde ziyaretin yapılması ya da bugünün seçilmesi hiç tesadüf olarak görülmemi. Bu tehlikeli ve bir anlamda ülke açısında Millet İttifakı açısından blokun cumhurbaşkanı adayının bunları nasıl hesap edememesi eğer hesap ediyorsa da buna rağmen bilinçli gidiyorsa daha vahim bir durumdur.
"ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMA ANLAMI TAŞIYOR"
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel:
Böyle bir ziyaretin kendileri açısından bir anlamı olabilir ama Türk milleti açısından anlamı şehitlerimizin kemiklerini sızlatma anlamında değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kendi tercihleridir. Vatandaşlar üzerinde etkisi olacaktır. Karar kıymetli vatandaşlarımızın. Vatandaşımız yorumlayacaktır.
HDP "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU" DİYECEK Mİ?
6 siyasi partinin oluşturduğu 6'lı masanın 7'nci bir ortağı var diye hep söylüyorduk. HDP'nin bu açıklaması onlar 6'lı masanın adayı bizle görüşecek diyerek 6'lı masaya dahil olan bütün siyasi partilerin ortak iradesi olarak görüştüğünü vurgulamış oluyor. İYİ Parti bunun yaklaşımını tavrını kendi yetkili kurullarında görüşüp kararlaştırıp bir karar verecektir.
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