Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi ve Afrin’in kurtuluşunun yıl dönümüne HDP’ye ziyaret! “Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak”

Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne terör örgüt PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi ziyaret etme kararı verdi. Peki, neden bugün seçildi? Gelişmeleri AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.