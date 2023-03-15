Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin’den 6’lı koalisyon yorumu: Meral Akşener masadan neden kalktı? Buradan siyasi bir film çıkar!

"AKŞENER MASADAN NEDEN KALKTI? BURADAN SİYASİ BİR FİLM ÇIKAR"

Meral Akşener'de o Perşembe akşamı masayı dağıttıktan sonra bir sonraki pazartesiye kadar geçen 3.5 günlük sürede ne oldu? İlerde Türk siyasi tarihi yazılırken ne olduğu muhakkak ortaya çıkacak. Şimdi bendeki bilgileri paylaşmayayım buradan bir film çıkar, bir siyasi film çekilir. Masadan neden kalkıldı? Neden masaya geri oturuldu? Pazartesi günkü toplantıda neden tartışma çıktı? Masa neden terkedilemedi? İleri de bunlar yazılacaktır. Senaryosu yazılıp filme de çekilir.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇIKAN KAVGANIN DEMOKRESİ TARİHİMİZDE EŞİ BENZERİ YOK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip, Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında 6'lı koalisyonda yaşanan kavgaya değindi.

"BU ASİL MİLLET BUNLARI YUTMAZ"

Milletvekili listesinin belirlenmesinin seçim takviminin başlamasıyla da olabileceğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Dolayısıyla millete karşı söyleyeceği sözü olan kişidir. Soruyorlar 'Kaç yardımcın olacak?' Ne diyor, 'Cumhurbaşkanının bir yardımcısı olabilir, 5, 10, 15, 500, 1500 olabilir' Buradan milletime sesleniyorum, ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda ne demişti? 'Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek?' Şimdi geldik bugüne. Birden 1500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. Tabii böyle olması çok çok önemli, neden? Altılı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu dağıtımı yapabilmek için de yeteri sayıda başkan yardımcısı olması lazım. Bu anlayışla zannediyor ki benim milletim gafil. Bu asil millet bunları yutmaz, gereğinin cevabını da 14 Mayıs'ta size verir. Olay bu kadar basit. Türkiye gibi, içeride ve dışarıda pek çok gündemi olan bir ülkede bu sözün seçim takvimindeki iki aya sığdırılması mümkün değil. Altılı koalisyon, aylar boyunca cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden toplanıp dağılırken 'Adayımız hazır ama yıpranmasın diye açıklamıyoruz.' dediler. Şimdi yardımcıları da yine yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Sonuçta artık kaçacak, göçecek, erteleyecek, topu taca atacak yerleri kalmayınca artık bu isimleri de açıklamak için herhalde tekrar tekrar bir araya gelecekler."

Başkan Erdoğan, bu toplantılarda çıkan bir kavganın eşi benzerinin demokrasi tarihinde olmadığını, masanın altının üstüne geldiğini dile getirdi.

Birilerinin önce masadan kalktığını, sonra her nasılsa tekrar oturduğunu veya oturtulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kavgada söylenen sözlerin, ortaya atılan ithamların, edilen hakaretlerin, yapılan tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde epeyce kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler. Bu uzun ve meşakkatli sürecin sonunda maşallah gerçekten erkenden açıklansa pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek, sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak bir isim çıktı. Kim bu isim? Aylardır cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat izhar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP Genel Başkanı. Sonunda bay bay Kemal, birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar altılı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, ondan sonra da inşallah kendisine gereken koltuğu vereceğiz."