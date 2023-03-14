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TİP'li Sera Kadıgil'den Kılıçdaroğlu'na 'HDP' şartlı destek: Amacımız ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP'yi geriletmek

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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TİP’li Sera Kadıgil’den Kılıçdaroğlu’na ’HDP’ şartlı destek: Amacımız ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP’yi geriletmek

CHP sıralarından vekil seçilen ve Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, HDP ile ilişki kurması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi. Kadıgil, asıl amaçlarının ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP'yi geriletmek olduğunu dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.

6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti. CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelmiş, Mithat Sancar ile Pervin Buldan "Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimize bekliyoruz" çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verip, "Şu da bir gerçek Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme sözü vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİĞİ TİP'TEN 'HDP' ŞARTI

Kılıçdaroğlu, Akşener'in masayı dağıtması sonrası ittifakı genişletmek için çalışmalara başlamış ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmişti.

TİP kanadından Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek konusunda çarpıcı bir açıklama geldi.

CHP sıralarından milletvekili seçilen Sera Kadıgil, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na destek vermek için 'HDP' şartını koştu.

"HDP İLE İLİŞKİ KURARSA OY VERİRİZ"

Kadıgil açıklamasında, "Parti Meclisi'ni topladığımızda HDP ile omuz hizasında ilişki, üstten bakmadan, yüksek oy oranına güvenip bir yerde kabadayılık yapmadan gerçek bir muhatap alıp hem HDP ile hem de diğer toplum kesimleriyle ilişki kurduğunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu isim olabileceğine dair ortaklaştık." ifadelerini kullandı.

"ASIL AMAÇ AK PARTİ'YE KAYBETTİRMEK" İTİRAFI

Kadıgil, asıl amaçlarının ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP'yi geriletmek olduğunu dile getirdi.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ HDP TİYATROSU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmış, 6 Mart'ta ise 'şartlı' şekilde geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası ilk tebrik HDP kanadından gelmiş, Akşener'in 'hoca' olarak bahsettiği Mithat Sancar, "Görüşmeye bekliyoruz" demişti.

İYİ Parti kanadı, ittifakın 'gizli' ortağının bu çıkışından rahatsız olmuş, İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "CHP Genel Başkanı olarak istediği partiyle görüşebilir" çıkışı yapmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini' ifade etti.

İYİ PARTİ: "HDP'LİLER DE BİZİM SEÇMENİMİZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söylemişti.

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