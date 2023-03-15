15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde ayrıntılar belli oldu

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde ayrıntılar belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde ayrıntılar belli oldu

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ilişkin ayrıntılar netleşti. CHP liderinin HDP'yi cumartesi günü ziyaret edeceği öğrenildi.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.

EŞ GENEL BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEĞİM DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye dair Murat Sabuncu'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.

HDP İLE GÖRÜŞMEYE İYİ PARTİ SESSİZ
HDP'nin, "Millet İttifakı temsilcisi olarak görüşeceğiz." açıklaması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti, HDP'nin açıklamasına karşı sessiz kalmıştı.

MİTHAT SANCAR'DAN AÇIKLAMA: MİLLET İTTİFAKININ ADAYI İLE GÖRÜŞECEĞİZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMA OLMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ"
Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.

6’lı koalisyona HDP’li yol haritası: Gezi Parkı ruhu 6'LI KOALİSYONA HDP'Lİ YOL HARİTASI: "GEZİ PARKI RUHU"
HDP’nin ’Yeşil Sol’ maskeli ittifak oyunu! HDP'NİN 'YEŞİL SOL' MASKELİ İTTİFAK OYUNU!
TİP’li Kadıgil’den Bay Kemal’e ’HDP’ şartlı destek TİP'Lİ KADIGİL'DEN BAY KEMAL'E 'HDP' ŞARTLI DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA