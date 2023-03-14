Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti. İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı.