Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da yaptığı konuşmada, depremin şiddetinin derece ile ölçüldüğünü ifade etti. Çevresindekilerin uyarısıyla sözlerini düzeltmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti. İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'DEPREM' VİZYONU: "DERECE Mİ DİYORLAR ŞİDDET Mİ DİYORLAR BİLMİYORUM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da yaptığı konuşmada, depremin şiddetinin derece ile ölçüldüğünü ifade etti.
Çevresindekilerin uyarısıyla sözlerini düzeltmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
CHP lideri depreme ilişkin hazırlıklarına vurgu yaptığı konuşmasında, "Deprem olacak. Şu derecede olacak. Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum. Evet Büyüklük..." gibi tuhaf ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sosyal medyada 'Depremle ilgili bilgi ve vizyonunu ortaya koyar nitelikte...' şeklinde yorumlandı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, Necip Fazıl için de 'Şair galiba' nitelemesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya şair galiba, Necip Fazıl, 'Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa.' diyor." dedi.
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