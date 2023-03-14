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CHP'li gazeteci Enver Aysever Kılıçdaroğlu'nun "gizli ajandasını" ifşa etti! İlk önce "Diyanet'i kapat" çağrısı

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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CHP’li gazeteci Enver Aysever Kılıçdaroğlu’nun gizli ajandasını ifşa etti! İlk önce Diyanet’i kapat çağrısı

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerini sıraladı: “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vurup burayı müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basacaksın.”

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