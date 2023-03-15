Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi | İşte oluşturulan hashtagler ve paylaşım sayıları

BOT HESAPLAR KAVRAMI NEDİR?

Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.

Çok uzun tarihe gitmeye gerek yok. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası özellikle sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit olduk.

Bu bot hesaplar ne için kullanılıyor ve neden sosyal medyada bu kadar aktif bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar sorusuna geldiğimizde aslında burada önemli başlıklar karşımıza çıkıyor.