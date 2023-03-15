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Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi | İşte oluşturulan hashtagler ve paylaşım sayıları

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi | İşte oluşturulan hashtagler ve paylaşım sayıları

Deprem sürecinde tweetlerin yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı ve hesapların birçoğunun FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. TSK'nın deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33’ünün bot hesap olduğu tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Sosyal medya dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan en önemli araçlardan bir tanesi. Kullanıcıları gerçek insanlar olduğu gibi bir de bot hesaplar olabiliyor.

BOT HESAPLAR KAVRAMI NEDİR?

Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.

Çok uzun tarihe gitmeye gerek yok. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası özellikle sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit olduk.

Bu bot hesaplar ne için kullanılıyor ve neden sosyal medyada bu kadar aktif bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar sorusuna geldiğimizde aslında burada önemli başlıklar karşımıza çıkıyor.

SUNİ BİR GÜNDEM OLUŞTURULUYOR

Öncelikle suni bir gündem oluşturma konusu karşımıza çıkıyor. Bot hesapların kullanılmasının en temel sebeplerinden bir tanesi suni gündem oluşturmak.

AMAÇ NE?

Kişileri korkutmak, doğru bilgiye ulaşmayı engellemek bu kanalları sekteye uğratmak, toplumun huzurunu ve tutumunu inançlarını değiştirecek şekilde paylaşımlar gerçekleştirmek. Bireyleri belli bir şekilde hareket etmeye ikna etmek. Nefret ve şiddeti kışkırtmak. Paylaşımların sayısını artırarak düşünce birliği olduğu fikrinin empoze edilmesi gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor.

Öncelikle 6 Şubat tarihinden 13 Mart tarihine baktığımızda yani tam depremin olduğu süre zarfı içerisindeki paylaşımlara baktığımızda burada yaklaşık 30 hashtag ve paylaşım sayılarını görüyoruz.

"Bütün Türkiye" başlığında 88 milyonluk bir paylaşım gerçekleştirilmiş.

"Tüm Türkiye" 86 milyon, "Geçmiş olsun" hashtagi altında 19 milyon paylaşım yapılmış.

FETÖ VE PKK TARAFINDAN YÖNETİLEN HESAPLAR

Birçok başlık karşımıza çıkıyor ama burada önemli olan şey bot hesapların ve gerçek hesapların sayısı. Yüzde 25'lik bir kısmın bot hesaplar tarafından oluşturulduğunu görebiliyoruz.

Toplam paylaşım sayısı: 266.334.080

Paylaşan hesap sayısı: 21.493.443

Bu hesapların 5.362.730'u (%25,55 bot hesap)

Bot hesapların 72.701'i FETÖ/PDY tarafından, 51.644'ü PKK/KCK tarafından yönetilen bot hesapların olduğu karşımıza çıkıyor.

Gerçek hesaptan paylaşılan tweetlerin ise 773.658'i FETÖ/PDY 593.253'ü ise PKKK/KCK tarafından yönetilen gerçek hesaplar.

Türk Silah Kuvvetleri'nin deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada deprem manipülasyonu SOSYAL MEDYADA DEPREM MANİPÜLASYONU

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