Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi | İşte oluşturulan hashtagler ve paylaşım sayıları
Deprem sürecinde tweetlerin yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı ve hesapların birçoğunun FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. TSK'nın deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33’ünün bot hesap olduğu tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
Sosyal medya dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan en önemli araçlardan bir tanesi. Kullanıcıları gerçek insanlar olduğu gibi bir de bot hesaplar olabiliyor.
BOT HESAPLAR KAVRAMI NEDİR?
Çevrimiçi olarak belirli görevleri yapmak için tasarlanmış ve aslında insanların davranışlarını taklit eden ve çok büyük miktarda bilgi üreten bilgisayar programları bu bot hesapları üretmekte kullanılıyor. Milyarlarca bot hesabın günümüzde aktif bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını biliyoruz.
Çok uzun tarihe gitmeye gerek yok. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası özellikle sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit olduk.
Bu bot hesaplar ne için kullanılıyor ve neden sosyal medyada bu kadar aktif bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar sorusuna geldiğimizde aslında burada önemli başlıklar karşımıza çıkıyor.
SUNİ BİR GÜNDEM OLUŞTURULUYOR
Öncelikle suni bir gündem oluşturma konusu karşımıza çıkıyor. Bot hesapların kullanılmasının en temel sebeplerinden bir tanesi suni gündem oluşturmak.
AMAÇ NE?
Kişileri korkutmak, doğru bilgiye ulaşmayı engellemek bu kanalları sekteye uğratmak, toplumun huzurunu ve tutumunu inançlarını değiştirecek şekilde paylaşımlar gerçekleştirmek. Bireyleri belli bir şekilde hareket etmeye ikna etmek. Nefret ve şiddeti kışkırtmak. Paylaşımların sayısını artırarak düşünce birliği olduğu fikrinin empoze edilmesi gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor.
Öncelikle 6 Şubat tarihinden 13 Mart tarihine baktığımızda yani tam depremin olduğu süre zarfı içerisindeki paylaşımlara baktığımızda burada yaklaşık 30 hashtag ve paylaşım sayılarını görüyoruz.
"Bütün Türkiye" başlığında 88 milyonluk bir paylaşım gerçekleştirilmiş.
"Tüm Türkiye" 86 milyon, "Geçmiş olsun" hashtagi altında 19 milyon paylaşım yapılmış.
FETÖ VE PKK TARAFINDAN YÖNETİLEN HESAPLAR
Birçok başlık karşımıza çıkıyor ama burada önemli olan şey bot hesapların ve gerçek hesapların sayısı. Yüzde 25'lik bir kısmın bot hesaplar tarafından oluşturulduğunu görebiliyoruz.
Toplam paylaşım sayısı: 266.334.080
Paylaşan hesap sayısı: 21.493.443
Bu hesapların 5.362.730'u (%25,55 bot hesap)
Bot hesapların 72.701'i FETÖ/PDY tarafından, 51.644'ü PKK/KCK tarafından yönetilen bot hesapların olduğu karşımıza çıkıyor.
Gerçek hesaptan paylaşılan tweetlerin ise 773.658'i FETÖ/PDY 593.253'ü ise PKKK/KCK tarafından yönetilen gerçek hesaplar.
Türk Silah Kuvvetleri'nin deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL'ye geliyor!
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik
- Osmanlı hekimlerinin şifa sırrı! Doğal afet sonrası dağıtılıyor! İşte her derde derman o reçete
- Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 700 bin işçi kulak kesildi! Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
- Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?
- GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!
- İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! 2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 65-72 YAŞ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...
- LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...
- 3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!