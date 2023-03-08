Depremzedelerden 6’lı koalisyonun skandal adaylık pazarlığına çok sert tepki: Koltuk derdinden bizi unuttular

Ferhat Karaaslan (39) (Kahramanmaraş): Benim gündemim çocuklarım, Altılı Masa değil.

Malatyalı depremzede Mahmut Seçen (25): Şu zamanda siyaset için uğraşıyorlar. Bunları görünce üzülüyoruz, kınıyoruz. İnsanlık gidiyor, bunun zamanı mı?

SON SÖZÜ SÖYLEYECEĞİZ



Erol Gül (47): CHP'nin milletin partisi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ülke yastayken kutlama yapmak da neyin nesi. Millet son sözünü sandıkta söyleyecek.

Yusuf Çalışkan (50): Depremin ilk gününden itibaren devletimiz her gün yanımızda oldu. Bugün ülke yastayken seçimi karnaval haline getirenlere yazıklar olsun.

Talip Dere (52): Genel merkezlerinde kutlama yapanlarI bu millet hiç unutmayacak.