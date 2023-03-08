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Depremzedelerden 6'lı koalisyonun skandal adaylık pazarlığına çok sert tepki: Koltuk derdinden bizi unuttular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Depremzedelerden 6’lı koalisyonun skandal adaylık pazarlığına çok sert tepki: Koltuk derdinden bizi unuttular

Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler, 6'lı koalisyonun'un entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi: SABAH'a konuşan depremzedeler 6'lı koalisyonun için: "Hakkımızı bunlara helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'da geçtiğimiz hafta başlayan ve günümüze kadar uzanan siyasi entrikalar dizisi, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yürütülen yardım kampanyalarını gölgede bıraktı. Depremzedeler muhalefete sert tepki gösterdi:

Gaziantep Nurdağı'nda 2 katlı evli yıkılan ve ailesiyle çadırda kalan Mehmet Murat: Koltuk derdine düştüler, depremi gündemden düşürdüler. Bunlar koltuk sevdalısı. Hakkımızı onlara helal etmiyoruz.

İslahiye'de depremde evi hasar gören, işyeri yıkılan ve çadırda kalan Şaban Özer (71): İlk gün göstermelik deprem bölgesine gelip ortadan kayboldular. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Onlar ise Ankara'da toplanıp, miting, kutlama yapıyorlar. Yazıklar olsun.

BU NEYİN KUTLAMASI
Nurdağı konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca (78): Hayatımız yıkıldı. 6'lı Masa ise adayını kutlamayla açıklıyor. Bu neyin kutlaması?

Muhamet Tufan (44): Biz Hatay Hassa'da yaşam mücadelesi verirken onlar deprem yokmuş gibi davrandılar.

GAZİANTEP'TEKİ DEPREMZEDELERDEN
Halil Kurt (56): Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bu haldeyken bile kavga yapıyorlar. Kendi sorunlarını çözemiyorlar. Halkın sorunlarını böyle mi çözecekler?

Enver Kaygısız (37): Bizim sorunumuzu gündeme getirmeyen muhalefet yarın iktidara geldiğinde ne yapacak? Günlerdir gündemi meşgul ettiler.

Ferhat Karaaslan (39) (Kahramanmaraş): Benim gündemim çocuklarım, Altılı Masa değil.

Malatyalı depremzede Mahmut Seçen (25): Şu zamanda siyaset için uğraşıyorlar. Bunları görünce üzülüyoruz, kınıyoruz. İnsanlık gidiyor, bunun zamanı mı?

SON SÖZÜ SÖYLEYECEĞİZ

Erol Gül (47): CHP'nin milletin partisi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ülke yastayken kutlama yapmak da neyin nesi. Millet son sözünü sandıkta söyleyecek.

Yusuf Çalışkan (50): Depremin ilk gününden itibaren devletimiz her gün yanımızda oldu. Bugün ülke yastayken seçimi karnaval haline getirenlere yazıklar olsun.

Talip Dere (52): Genel merkezlerinde kutlama yapanlarI bu millet hiç unutmayacak.

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