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Canlı yayında çarpıcı sözler: İYİ Parti tabanında ciddi kaynamalar var! | Koalisyon 7’li mi oluyor? HDP neresinde?

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 11:24
Son dakika haberi... 6'lı koalisyonda sorunlar aşıldı mı? Bundan sonra yeni krizler yaşanır mı? Koalisyon 7’li mi oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmeye ne zaman gidecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, 6'lı koalisyonda yaşanan krizin perde arkasını anlatarak "Buna benzer pek çok olay yaşanacak" dedi. Pazarcı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve Meral Akşener ile yaşadıkları bir anısını anlatarak, "Meral Hanım ülkücü gelenekten değil" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti tabanında ciddi kaynamalar var "İYİ PARTİ TABANINDA CİDDİ KAYNAMALAR VAR"

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