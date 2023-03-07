Meral Akşener'den koalisyonda gerilimi tırmandıracak sözler! O gün yaşananları tek tek anlattı: Ben değil masa kalktı
Altılı koalisyonda yaşanan derin adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin duyurulmasıyla birlikte son bulurken yaşanan sürece İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp tekrar dahil olması damga vurdu. Meral Akşener katıldığı canlı yayında masadan kalkmasına ilişkin değerlendirmede bulunurken "Bana masadan kalktı diyorlar ama masa kalktı." ifadelerini kullandı.
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından son bulurken yaşanan sürece günler içinde İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından geri dönmesi damga vurdu.
ŞARTLI ONAYLA MASAYA GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyona 'şartlı' onay vererek geri geldi.
SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ AMA...
Yaşanan kriz sonrası yaptığı sert açıklamalarla "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." Millet İttifakı'na yüklenmişti.
Ancak sonrasında İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyareti sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay veren Akşener katıldığı televizyon programında masada yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
O GÜN NELER YAŞANDI?
Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor.
BEN KALKMADIM MASA KALKTI
Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı.
TOPLANTILAR NASIL YAPILIYOR?
Biz Kemal Bey'le buluşmadık. O toplantılar şöyle geçiyor; ev sahibi benim diyelim ki, o toplantının önce gündemini yazıyoruz arkadaşlarla. Sonra diğer genel başkanları dolaşıyorum, ekleme ve çıkarmalar yapılıyor. Ondan sonra kendi arkadaşlarımızla basına söyleyeceklerimizi planlıyoruz. Ondan sonra yazılan metni bütün siyasi partilere gönderiyoruz. O metin eklemelerle geri dönüyor, yeni baştan düzenleme yapılıyor, o masada tekrar gözden geçiriliyor.
Perşembe günkü toplantıda başkanlık konuşmasını birazcık öne alma konusunda katkım olduğunu düşünüyorum. En azından yöntemini konuşalım diye. Gerçekten daha önce konuşmadık. Aniden aday konuşulduğu takdirde önce farklılıklar ortaya çıkar. Parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak yol haritasını, parlamenter sistemden ne anladığımızı yazdık. Ona bağlı olarak kanun ve anayasa değişikliklerinin ne olduğunu yazdık. Daha da enteresan, şimdi bizim adayımızın elinde her şeyi var. Mutabakat metni kamuoyuyla paylaşıldı. Anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri.
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