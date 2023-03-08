Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı

7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ATAYACAĞINI DUYURDU

Kemal Kılıçdaroğlu ise henüz adaylığı açıklanır açıklanmaz koalisyon ortağı 5 genel başkanın yanı sıra iki belediye başkanı da olmak üzere 7 cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağını duyurdu.

Geçmişte de bir çok çelişkili açıklamaya imza atan Kılıçdaroğlu, daha adaylık turuna bile başlamadan 7 yardımcı adayıyla seçime gidecek.