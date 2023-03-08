Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı
6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendisiyle çelişti. 2017 yılında cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının çok olacağını iddia ederek Başkan Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şimdiden 7 yardımcı adayıyla seçim sürecine girdi. Başkan Erdoğan ise yardımcısı olarak Fuat Oktay dışında bir atamaya imza atmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti.
Seçildiği takdirde 7 yardımcı atayacağını ilan eden 6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.
Kılıçdaroğlu, "Kaç yardımcı olacağı belli değil. Tamamen başkanın keyfine bağl. Başkan ister 1, ister 5 ister, bin 500 ister 30, ister 40 başkan yardımcısı tayin edecek. Buna vicdanınız el veriyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çok sayıda yardımcı atayacağını iddia etmişti ancak yıllardır Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamına Fuat Oktay dışında bir atama yapılmadı.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ATAYACAĞINI DUYURDU
Kemal Kılıçdaroğlu ise henüz adaylığı açıklanır açıklanmaz koalisyon ortağı 5 genel başkanın yanı sıra iki belediye başkanı da olmak üzere 7 cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağını duyurdu.
Geçmişte de bir çok çelişkili açıklamaya imza atan Kılıçdaroğlu, daha adaylık turuna bile başlamadan 7 yardımcı adayıyla seçime gidecek.
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