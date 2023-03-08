08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı

Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu! Daha adaylık turuna başlamadan 7 yardımcı

6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendisiyle çelişti. 2017 yılında cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının çok olacağını iddia ederek Başkan Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şimdiden 7 yardımcı adayıyla seçim sürecine girdi. Başkan Erdoğan ise yardımcısı olarak Fuat Oktay dışında bir atamaya imza atmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti.

Seçildiği takdirde 7 yardımcı atayacağını ilan eden 6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, "Kaç yardımcı olacağı belli değil. Tamamen başkanın keyfine bağl. Başkan ister 1, ister 5 ister, bin 500 ister 30, ister 40 başkan yardımcısı tayin edecek. Buna vicdanınız el veriyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çok sayıda yardımcı atayacağını iddia etmişti ancak yıllardır Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamına Fuat Oktay dışında bir atama yapılmadı.

7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ATAYACAĞINI DUYURDU

Kemal Kılıçdaroğlu ise henüz adaylığı açıklanır açıklanmaz koalisyon ortağı 5 genel başkanın yanı sıra iki belediye başkanı da olmak üzere 7 cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağını duyurdu.

Geçmişte de bir çok çelişkili açıklamaya imza atan Kılıçdaroğlu, daha adaylık turuna bile başlamadan 7 yardımcı adayıyla seçime gidecek.

Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu KILIÇDAROĞLU 5 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMASINI UNUTTU

6’lı koalisyon daha kendine çok güldürecek! 6'LI KOALİSYON DAHA KENDİNE ÇOK GÜLDÜRECEK!
Depremzedelerden 6’lı koalisyona çok sert tepki DEPREMZEDELERDEN 6'LI KOALİSYONA ÇOK SERT TEPKİ
Akşener’den gerginliği tırmandıracak sözler AKŞENER'DEN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK SÖZLER
Koalisyonları ve Güneş Motel’i hatırlattılar KOALİSYONLARI VE GÜNEŞ MOTEL'İ HATIRLATTILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA