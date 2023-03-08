08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri EYT’ye başvuranların sayısı 600 bini geçti! EYT başvuru nasıl yapılır? EYT dilekçesi nasıl doldurulur? KOD 8 nedir

EYT’ye başvuranların sayısı 600 bini geçti! EYT başvuru nasıl yapılır? EYT dilekçesi nasıl doldurulur? KOD 8 nedir

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
EYT’ye başvuranların sayısı 600 bini geçti! EYT başvuru nasıl yapılır? EYT dilekçesi nasıl doldurulur? KOD 8 nedir

EYT yasası resmileşti, başvurular başladı. Çalışan vatandaşlar, başvuru yapabilmek için öncelikle işten ayrılmak durumunda. EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini aştı. Peki, başvuruların yüzde kaçı e-devlet sistemi üzerinden yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Merak edilen soruları ise A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası resmileşti ve başvurular başladı. Başvuruda zaman kısıtlaması olmazken ilk maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak. EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini aştı. EYT için e-Devlet'te yeni düzenleme yapıldı.

Başvuru yapanlar için 'emekli olur' yazısı yeterli. 600 bini aşan başvuruların yüzde 60'ı e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvurusunu yapanlar ilk maaşlarını nisan ayında alacak. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. EYT ile ilgili tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bütün çalışanların herhangi bir gerekçe göstererek istifa etme hakları var. Emeklilik de bu gerekçelerden bir tanesi. Emeklilik sebebiyle ayrılanlar kıdem tazminatını da hak eder. İşverenler Kod8 ile çıkış yapabilmek için 'emekli olur' belgesini görmek istiyor. İşverenlerin bu belgeyi istemesinin sebeplerinden bir tanesi o çalışanı tekrar işe alacak olmasından kaynaklıdır.

Yoksa vatandaşlar iş yerinden ayrılmak istiyorsa bir dilekçe verir ve emeklilik nedeniyle ayrıldığını beyan eder. İlla ki o 'emekli olur' belgesini görecek diye bir kaide yoktur. Bu belge illa SGK'dan alınacak diye bir durum da söz konusu değil. O belge e-Devlet'te var. Zaten vatandaş buraya girdiği zaman emeklilik durumunu sorguladığınız zaman bu belgeyi görebiliyor. Dolayısıyla e-Devlet barkodlu belge veriyor. Herkes bunu alabilir iş yerine verebilir.

Alınan bu belgeler geçerli belgelerdir. İşyerlerinin oradan belge getir yoksa çıkışını yapmam deme hakları yok. Tahsis talep belgesi yani emeklilik başvuru belgesi. Bu belgeyi herkesin yapması lazım. Bu belgeyi SGK'dan ve e-Devlet üzerinden yapabilir vatandaşlar. Vatandaşlar işe tekrar başlamasa bile tazminat hakkı zaten elde ediyor. Tahsis talep belgesini doldurmak için vatandaşların çıkış belgesini almak gerekiyor.

A Haber'in sosyal medya hesaplarında mevcut dilekçeye de ulaşabilirler. Bu çok detaylı şekilde haklarını anlatan bir şey ama buna gerek yok. Bunun yerine; 'Ben Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanarak emekli olmak istiyorum. Kıdem tazminatımı ve diğer alacaklarımı tarafıma verilmesi çıkışımın KOD 8 yapılmasını istiyorum' diyerek bir dilekçe yazabilirler. Ayrılıp emekli olup gidecekseniz; 'Şu tarihten itibaren kurumunuzda çalışıyorum EYT ile ilgili düzenlemeden yararlanarak emekli olmak istiyorum. Emekli olmam için çıkış belgemin verilmesini kıdem tazminatım ve diğer alacaklarımın tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim' diyecekler ve bu yeterli. Burada çıkış yerinin önünde Kod8'de yazılabilir.

Eğer vatandaş mevcut işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorsa; 'İşyerinizde şu tarihten itibaren şu görevde çalışmaktayım. EYT'den yararlanarak emekli olmak istiyorum ve ardından tekrar iş yerinizden çalışmak istiyorum. Kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımın hesaplanması KOD 8 ile çıkışımın yapılması ve daha sonra da gerekli giriş işlemlerinin yapılmasını saygılarımla arz ederim' demeleri yeterli olacaktır. Bunun yerine detaylı yazmak istiyorsanız kanun maddelerinin olduğu dilekçeyi yazabilirsiniz. Bugün çıkış aldınız yarın tekrar girişiniz yapılabiliyor.

İşverenin ile belge istiyorum demek gibi bir hakkı yok. Tekrar işe girmek istiyorsa bunu verebilirler ama vatandaş işi bırakacaksa dilekçeyi yazıp ayrılabiliyor. Mutlaka istifa dilekçesine fesih dilekçesine emeklilik için ayrıldığınız yazmanız lazım. Bu forumu SGK ya da e-Devlet'te doldurabilirsiniz. Bundan sonra da zaten maaşların ödenmesi beklenecek."

İşte EYT dilekçesi! Aman KOD 8 dikkat İŞTE EYT DİLEKÇESİ! AMAN KOD 8 DİKKAT
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT şartsız emeklilik rota oluştu! EYT ŞARTSIZ EMEKLİLİK ROTA OLUŞTU!
EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
EYT eksik prim şartları belli oldu! EYT EKSİK PRİM ŞARTLARI BELLİ OLDU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA