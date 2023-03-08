EYT’ye başvuranların sayısı 600 bini geçti! EYT başvuru nasıl yapılır? EYT dilekçesi nasıl doldurulur? KOD 8 nedir

A Haber'in sosyal medya hesaplarında mevcut dilekçeye de ulaşabilirler. Bu çok detaylı şekilde haklarını anlatan bir şey ama buna gerek yok. Bunun yerine; 'Ben Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanarak emekli olmak istiyorum. Kıdem tazminatımı ve diğer alacaklarımı tarafıma verilmesi çıkışımın KOD 8 yapılmasını istiyorum' diyerek bir dilekçe yazabilirler. Ayrılıp emekli olup gidecekseniz; 'Şu tarihten itibaren kurumunuzda çalışıyorum EYT ile ilgili düzenlemeden yararlanarak emekli olmak istiyorum. Emekli olmam için çıkış belgemin verilmesini kıdem tazminatım ve diğer alacaklarımın tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim' diyecekler ve bu yeterli. Burada çıkış yerinin önünde Kod8'de yazılabilir.