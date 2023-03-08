6'lı koalisyon daha kendine çok güldürecek! Sözde hükümet olacakları toplantıda "Senin bundan nasıl haberin olmaz" kavgası yapmışlar
Millet İttifakı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Akşener'in masayı terk ederken çağrıda bulundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı atamasının hemen değil, "uygun görüldüğü tarihte atayacak" şeklinde bir ara formüle bağlandığı belirtildi. Böylece her iki başkanın da yerel seçimlere kadar görev sürelerini yapacakları vurgulandı.
Altılı koalisyon masasında İYİ Parti'nin zoraki geri dönüşünün arka planında neler oldu? Rest çeken belediye başkanları daha sonra ayağına gönderilen Akşener'in masaya dönüşü ve ikna sürecine ilişkin gelişmelerin perde arkasında dikkat çeken oyunlar ortaya çıktı.
Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.
HİÇBİR GENEL BAŞKANIN HABERİ YOK
Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Siz toplantıya gelmek üzereyken, partinizin sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yapıp belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiç bir genel başkanın haberi yok. Bunu bize sormadınız" diye devam etti.
NASIL HABERİNİZ OLMAZ!
Babacan'ın sözünü kesen Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" diyerek araya girdi. Babacan ise "Nasıl olmaz, siz partinin genel başkanı değil misiniz? Sizden habersiz parti sözcüsü nasıl açıklama yapabilir?" sorusunu yöneltti.
BİZ ÇOK YORULDUK
Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.
ZORAKİ OYUN BÖYLE KURULMUŞ
Akşener ayağa kalkınca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu araya girerek tarafları sakinleştirdi. Toplantıya verilen arada Deva, Gelecek ve DP'nin hukukçu kurmaylarıyla yapılan görüşmelerde, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Tekrar masaya dönüldüğünde, Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Yapılan değerlendirme sonrasında aranan formül bulunuyor. Seçilecek cumhurbaşkanının "uygun göreceği zamanda atama yapacağı" şeklinde tanım yapılıyor ve sorun böyle aşılıyor.
Bu sürecin ardından gelişmeler özetle şöyle yaşandı:
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN ORTAK MESAJ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular.
AKŞENER'İN İKİ İSİMLE FOTOĞRAFI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, krizin çözülmesinin ardından paylaştığı mesajda "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız..." dedi. Akşener'in paylaştığı fotoğraflar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşme yaptığı fotoğraf da yer aldı.
YEMEĞE KATILMADI
Akşener yeniden masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Akşener, toplantının ardından sosyal medya hesabından mutabakat metnini paylaşırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası 5 liderin düzenlediği yemeğe katılmadı.
DEMİRTAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI
Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sözlerine atıf yaparak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi.
"YÜRÜ BAY KEMAL"
Demirtaş daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yürü Bay Kemal" diye seslenerek birleştiriciliği üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
ÖZGÜR ÖZEL: HDP İLE ZİYARET OLASI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, katıldığı canlı yayında, HDP'nin görüşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "HDP ile ziyaret olasıdır" dedi. Özel, İyi Parti'nin bu ziyarete olası tepkisi içinse, "Bizim tutumumuz belli. Diğer partilerin tavrına da saygılıyız" diye konuştu.
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