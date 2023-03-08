6'lı koalisyon daha kendine çok güldürecek! Sözde hükümet olacakları toplantıda "Senin bundan nasıl haberin olmaz" kavgası yapmışlar

HİÇBİR GENEL BAŞKANIN HABERİ YOK

Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Siz toplantıya gelmek üzereyken, partinizin sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yapıp belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiç bir genel başkanın haberi yok. Bunu bize sormadınız" diye devam etti.

NASIL HABERİNİZ OLMAZ!

Babacan'ın sözünü kesen Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" diyerek araya girdi. Babacan ise "Nasıl olmaz, siz partinin genel başkanı değil misiniz? Sizden habersiz parti sözcüsü nasıl açıklama yapabilir?" sorusunu yöneltti.