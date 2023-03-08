Asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek?

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın canlı yayında sözleri:

"Şimdi önümüzde iki önemli konu var. Bir tanesi HDP ile ittifak süreci. HDP'nin daha doğrusu masaya bir şekilde eklemlenmesi ya da seçime birlikte gidilmesi süreci diğeri de Mart'tan sonra YSK'nın takvimi sonrasında belirlenecek milletvekili adaylığı listeleri ile ilgili iki kriz daha bekliyoruz. Kesinlikle yeni krizin habercisi bir daha ben kriz çıkarmayacağım diye söyledi Meral Hanım ama kendi içinde çelişiyor.

Daha önce bundan bir 5 ay kadar önce TV programına çıktı bizim olduğumuz yerde HDP kesinlikle olamaz oldurulmaya çalışılırsa biz orada olmayız dedi. Şimdi HDP'nin Kemal Bey'in adaylık açıklamasının hemen ardından HDP'li Mithat Sancar bir açıklama yaptı koşulsuz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz dedi.