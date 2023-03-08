Asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
Geçtiğimiz pazartesi günü Saadet Partisi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı ilan edildi. 11 maddelik metne eklenen 12. madde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilinç altında ret edildi ve muallak şekilde kaldı. Meral Akşener’in asık suratı ise cumhurbaşkanı adayı kadar konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesinden sonra HDP’den davet geldi. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun çatı adayı olarak açıklandığı esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekmişti. Masadan kalkıp sonra yeniden oturan Akşener'in mutsuz hali çok konuşuldu. Meral Akşener dün katıldığı TV yayınında spotlar nedeniyle olduğunu yüzünün görünmediğini deprem nedeniyle gülmediğini söyledi ancak 15 saniye sonra kahkaha attı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter olmam" diyerek masadan kalktı. Ama 72 saat sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" diye dayattı. Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'de uzlaştı. Öte yandan Saadet Partisi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den davet geldi. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP'ye hangi bakanlık verilecek?
Türkmeyda Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in öne çıkan sözleri:
"Meral Akşener'in dün çıktığı TV'deki yayını tamamen durumu kurtarmaya yönelikti. O mutsuz ifadenin ışıkla falan alakası yok Beni bağışlasın ama Meral Akşener 'ölü balık' gibi bakıyordu. Harap bitap şekilde bakıyordu. İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu çatı aday olursa masaya dönme diye oylama yapıp oybirliği ile dönmeme kararı aldılar. Tamamen köprüleri yıktılar. Kumar masası, kişisel ikbal gibi çok ağır ifadelerden sonra oraya dönmesi beklenemezdi. Bizim gördüğümüzün dışında kayıt dışı aktör devreye girip ikna mı etti? Bulunan çözüm bir çözüm değil.
1 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kazanmaz' diyorsunuz. Masadan bu yüzden kalkıp bunu açık açık söylediniz. Başkanlara çağrı yaptınız, masada kazanacak isim yok dediniz. Şimdi kazanamayacak çatı aday, kazanamayacak 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, belki kazanılırsa atabilecek 2 tane belediye başkanı var. Bu madde sonradan eklendi. Meral Akşener kalkıp gidiyordu, Ahmet Davutoğlu bunu metne ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu 2 defa 11 madde dedi onun bilinç altıda bu 12. Maddeyi ret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu saatler içinde kazanacak aday haline mi geldi. 4 küçük partinin siyasi velayetini kim alacak? Bu küçük partilerin vekil çıkarma olasılığı sıfır. Biri onların velayetini almak zorunda. Buradan da bir problem çıkma ihtimali var.
Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'ne gidecek. Oraya mecbur gidecek. CHP yüzde 10'luk bir oyu bloke ediyor ve onların buna ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu HDP'ye gidecek, görüşecek ve fotoğraf çekilecek. HDP'nin talepleri de masaya gelecek. İşte bunlara rağmen Meral Akşener 6'lı masadan kalkabilir mi? Ondan emin değilim. Meral Akşener'i tekrar o masaya oturtan güç onu oradan daha kaldırtmaz. Bu problemli şekilde gider. Meral Akşener dün TV'de sadece durumu kurtarma yönelik savunma yaptı."
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın canlı yayında sözleri:
"Şimdi önümüzde iki önemli konu var. Bir tanesi HDP ile ittifak süreci. HDP'nin daha doğrusu masaya bir şekilde eklemlenmesi ya da seçime birlikte gidilmesi süreci diğeri de Mart'tan sonra YSK'nın takvimi sonrasında belirlenecek milletvekili adaylığı listeleri ile ilgili iki kriz daha bekliyoruz. Kesinlikle yeni krizin habercisi bir daha ben kriz çıkarmayacağım diye söyledi Meral Hanım ama kendi içinde çelişiyor.
Daha önce bundan bir 5 ay kadar önce TV programına çıktı bizim olduğumuz yerde HDP kesinlikle olamaz oldurulmaya çalışılırsa biz orada olmayız dedi. Şimdi HDP'nin Kemal Bey'in adaylık açıklamasının hemen ardından HDP'li Mithat Sancar bir açıklama yaptı koşulsuz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz dedi.
"HER ŞEY PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"
Sancar biz tüm kimliklerin haklarının savunulduğu şartıyla bunu destekleyeceğiz o yüzden buyursun gelsin dedi. Nitekim Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında Kemal Bey'i beklediklerini ve konuşmalardan kendilerini ziyareti ve konuşulanların ardından karar vereceklerini söyledi. Çay kahve içmeyecekler. İstenilenler belli. Bunların açık konuşulacağını duyuyoruz kulislerden. Kemal Bey buna evet veya hayır demek zorunda. Meral Hanım, Kemal Bey HDP ile görüşebilir ama onun talepleri masaya getirilemez dedi. Valla gelecek yoksa dediğim gibi HDP Kemal Bey'in güzel kaşı için herhalde destek verecek hali yok. Netice itibariyle siyaset yapıyor. Meral Hanım'ın yine masadan kalkacak boyuta geleceği noktasında Ankara kulislerinde ciddi bir beklentinin olduğunu söylemem lazım."
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan:
"Bu acıların üzerinde tepinerek siyaseti konuşmak bize zul geliyor. Biz bunu istemedik. Muhalefet ısrarla bizi bu sahaya çekti. Topyekün bir şekilde ülkemize büyük bir saldırı var. Hafife alıp basit bir cumhurbaşkanlığı seçimi ya da muhalefetle iktidar arasındaki bir seçim olarak algılamayalım. Bugün Türkiye'nin üzerinde emeli olan Türkiye'yi yok etmek isteyen Suriye'ye benzetmek isteyen bütün güçler topyükun bir şekilde Türkiye'ye saldırıyorlar.
2010'da CHP'ye yapılan operasyonla birlikte başladı o gün bugündür CHP uluslararası güçlerin Türkiye üzerine yapmış oldukları operasyonun ana merkezi olmuştur. Kılıçdaroğlu kullanışlı bir CHP lideri olarak bugün ülkeye yapılan bütün kötülüklerin lokomotifi durumunda. Dış güçlerin yani FETÖ'yü idare eden PKK'yı idare eden hendekleri idare eden 17-25 Aralık'ı yapan Gezi'yi MİT krizini ondan sonra darbeyi yapan merkez kim ise bugün 6'lı masayı oluşturan merkez da o merkezdir. Senaryo yazılıyor yönetmen aynı yönetmen sadece oyunlar değişiyor."
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