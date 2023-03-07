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İYİ Partili isimlerden Meral Akşener'e geri dönüş sitemi: Biz bu masaya neden döndük? İstediğimiz hiçbir şeyi alamadık

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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İYİ Partili isimlerden Meral Akşener’e geri dönüş sitemi: Biz bu masaya neden döndük? İstediğimiz hiçbir şeyi alamadık

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Ancak bu sürece İYİ Parti'nin masadan kalkıp sonrasında saatler sonrasında geri dönmesi damga vurdu. Akşener'in masaya dönüşünün arka planında nelerin olduğu merak edilirken Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada Akşener'in masaya geri dönmesi sonrası İYİ Partili isimlerin "Biz bu masaya neden döndük? İstediğimiz hiçbir şeyi alamadık" sözleriyle Akşener'e sitem ettiğini vurguladı. İşte detaylar...

Altılı masadaki adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için isminin duyurulması sonrası sona ererken yaşanan uzun sürece İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra yeniden oturması damga vurdu.

Akşener'in Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenip Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "sıtma" olarak tanımlamasının ardından masaya dönme kararı vermesi İYİ Parti tabanında da rahatsızlık yarattı.

Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin A Haber ekranlarında Akşener'in ittifaka dönmesinin ardından yaşananları A Haber ekranlarında paylaştı.

BABACAN TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener altılı masa için "kumar masası" ithamında bulunduğu için toplantı gecesi Ali Babacan Akşener'e tepki gösterirken "Bu açıklamalarınız bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR TESADÜFSE..."

Bu açıklamalar sonrası Davutoğlu'nun da devreye girdiği ve "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yardımcılık verilsin" fikrini ortaya attığı iddialar var. Zaten bir gün önce firari bir FETÖ'cü de bunu önermişti. Nasıl bir tesadüfse bu olay bir anda gerçekleşti.

"İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ ALAMADIK"

Akşener geçiştirildiğini görünce "Madem benim istediklerimi yapmayacaktınız ben neden masaya oturdum" diyerek tepki gösteriyor. Bazı İYİ Partililerin Meral Akşener'e "Biz bu masaya neden döndük? İstediğimiz hiçbir şeyi alamadık" diyerek sitem etti.

"İYİ PARTİ SİYASİ BİR ÇALIM YEDİ"

İmzaların atıldığı toplantıda da gerginlikler olmuş. İYİ Parti siyasi bir çalım yedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da mutlu değil. Saraçhane'deki İmamoğlu-Akşener görüntüsüyle Kılıçdaroğlu'nun yanındaki İmamoğlu'nun görüntüsü bir mi?

Akşener’den gerginliği tırmandıracak sözler

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