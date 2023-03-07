İYİ Partili isimlerden Meral Akşener’e geri dönüş sitemi: Biz bu masaya neden döndük? İstediğimiz hiçbir şeyi alamadık

"NASIL BİR TESADÜFSE..."

Bu açıklamalar sonrası Davutoğlu'nun da devreye girdiği ve "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yardımcılık verilsin" fikrini ortaya attığı iddialar var. Zaten bir gün önce firari bir FETÖ'cü de bunu önermişti. Nasıl bir tesadüfse bu olay bir anda gerçekleşti.