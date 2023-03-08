08 Mart 2023, Çarşamba
İşte İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yüz ifadesinin perde arkası: Masaya oturmaya zorlandı
Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklandığı esnada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekmişti. Masadan kalkıp sonra yeniden oturan Akşener'in mutsuz hali çok tartışılırken, İYİ Parti liderinin tutumu ve yüz ifadesine ilişkin çarpıcı tespitler geldi.
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:50
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