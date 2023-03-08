İşte İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yüz ifadesinin perde arkası: Masaya oturmaya zorlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sırasında masadan ayrılıp tekrar geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti. Geçen haftaki açıklamasında, "Ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olacağız" diyen ifadelerini kullanarak masadan kalkıp, krizin ardından yeniden masaya oturan Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade büyük tepki topladı. Akşener'in tutumu ve yüz ifadesine ilişkin toplumun tüm kesimlerinden ilginç açıklamalar geldi.

İşte Meral Akşener'in 'masanın kaybedeni' olduğu vurgusu ile dolu o açıklamalar: