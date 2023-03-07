Meral Akşener'den Erdoğan'ın adaylığı konusunda yalan! "Masada konuşmadık" dedi ama 26 Ocak'taki açıklama gerçeği ortaya çıkardı

"BEN KALKMADIM MASA KALKTI" SAVUNMASI

Akşener kendisine gelen eleştiriler sonrası "Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." sözleriyle altılı masayı suçladı.