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Meral Akşener'den Erdoğan'ın adaylığı konusunda yalan! "Masada konuşmadık" dedi ama 26 Ocak'taki açıklama gerçeği ortaya çıkardı

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Meral Akşener’den Erdoğan’ın adaylığı konusunda yalan! Masada konuşmadık dedi ama 26 Ocak’taki açıklama gerçeği ortaya çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ve Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği gecede yüzündeki üzgün ifadeyi değerlendiren Akşener "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" gibi garip bir ifadeyle kendisini savundu. Diğer yandan altılı koalisyonda "Erdoğan'ın adaylığı konuşulmadı" açıklamasını yapan Akşener'in yalan söylediği ortaya çıktı. 26 Ocak'ta Millet İttifakı'nda yapılan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada "Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadelerini kullanılmıştı.

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesi sonrası yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koalisyondan ayrılıp saatler sonra geri dönüşü damga vurdu.

Katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği anlarda yüzündeki üzgün ifadeye ilişkin yorumlarda bulunan Akşener "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" gibi bir ifade kullanarak kendisini savundu.

"BEN KALKMADIM MASA KALKTI" SAVUNMASI

Akşener kendisine gelen eleştiriler sonrası "Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." sözleriyle altılı masayı suçladı.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI KONUŞULMADI"

Diğer yandan Akşener yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak 6'lı masada konuşulmadığını iddia etti.

26 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPTILAR: BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ancak 26 Ocak 2023 tarihinde altılı koalisyon tarafından yapılan açıklamada "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadelerini kullanılmıştı.

HENÜZ DÜZELTME GELMEDİ

Bu gelişme sonrası Akşener'in yaptığı konuşmadaki tutarsızlığı gözler önüne serilirken İYİ Parti'den konuya ilişkin bir düzeltme gelmedi.

Erdoğan’ın adaylığı konuşmadık yalanı ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI "KONUŞMADIK" YALANI

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