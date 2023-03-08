Doğru risk tespiti nasıl yapılmalı? Risk analizinde fiyat ne kadar?

Burada binanın modellenme şekli ve yapılmasıyla ilgili binaya verilecek hizmet kapsamı değerlendirilmeli burada. Binanın can güvenliğinin hangi seviyede olduğu, alınacak karot sayısı, yapılacak mühendislik yorumları ve hesapları süreleri fiyata etken oluyor. 10 katlı bir binada 20 daire olduğu kabulü yapılırsa yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinden yol izlenirse 100 bin ila 150 bin arasında değişen rakamlar var. 800 bin 1 milyon gibi rakamların doğru olmadığını üzülerek takip ediyoruz."

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