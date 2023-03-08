6’lı koalisyonu neler bekliyor? Sorun aşıldı mı, ötelendi mi?

İsmet Özçelik'ten çarpıcı değerlendirme:

"Bu masayı kuran bir irade var. Bu masayı kuran irade bana göre ABD'ydi. Bunu da yazdılar gizli saklı falan değil. Gerek ABD derin devletinin en etkili kuruluşlarından RAND Cooperation'ın raporlarında var zaten bu. Foreign Policy'den tut birçok yayın organı da bunu yazdı. Bu masa Ekrem İmamoğlu'na göre kurgulanmış bir masaydı. Kılıçdaroğlu'nun neden seçilemeyeceğini yazdılar. ABD'deki yayın organları ve Batı'da ABD destekli yayınların tamamı 'seçilebilecek aday' vurgusu yapıyordu.