6'lı koalisyonu neler bekliyor? Sorun aşıldı mı, ötelendi mi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Saadet Partisi’nin önünde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in asık suratıyla birlikte açıklandı. Kumar masasına dönen Meral Akşener asık suratını spot ışıklarına bağlarken HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na davet geldi. Muhalefetin tekrar bir araya gelmesi Batı basınında sevince neden oldu. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? 72 saatlik sorunu otelde çözen 6'lı koalisyonu neler bekliyor? Batı koalisyonu neden destekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
6'lı koalisyon masası aday belirleme toplantısında yerle bir oldu. 5 lider, 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' derken Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını teklif etti. Bu öneri sonrası koalisyon masası karıştı, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu kavga etti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu araya girerek orta yollu bir açıklama ile toplantıyı bitirdi.
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün de Genel İdare Kurulu'nu toplayan Meral Akşener 6'lı koalisyona "Kumar masası, noter masası, şahsi hırslar masası" gibi sözlerle veda etti. Akşener'in sözleri sonrası koalisyon 5'li toplandı. Herkes, Meral Akşener'in bu sözleri sonrası koalisyonun 5'li olarak yola devam edeceğini düşünüyordu. Ancak, İYİ Parti lideri Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun arabuluculuğu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.
Akşener, iki belediye başkanının icracı "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olması şartı ile masaya döneceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu bu öneriyi kabul etti ve Akşener koalisyon masasına döndü. Akşener, ikinci toplantıda da masadan kalktı, araya Davutoğlu girdi ve Akşener, kendi deyimiyle, 'Sıtmaya razı olarak' Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.
Peki bundan sonra ne olacak? Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek, HDP'ye hangi bakanlık verilecek? Koalisyonun 72 saatlik pazarlığında kazanan hangi genel başkan? Masada sorunlar aşıldı mı, bundan sonra yeni krizler yaşanır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
İsmet Özçelik'ten çarpıcı değerlendirme:
"Bu masayı kuran bir irade var. Bu masayı kuran irade bana göre ABD'ydi. Bunu da yazdılar gizli saklı falan değil. Gerek ABD derin devletinin en etkili kuruluşlarından RAND Cooperation'ın raporlarında var zaten bu. Foreign Policy'den tut birçok yayın organı da bunu yazdı. Bu masa Ekrem İmamoğlu'na göre kurgulanmış bir masaydı. Kılıçdaroğlu'nun neden seçilemeyeceğini yazdılar. ABD'deki yayın organları ve Batı'da ABD destekli yayınların tamamı 'seçilebilecek aday' vurgusu yapıyordu.
Meral Akşener'de ısrarla bu 'seçilecek aday' vurgusu yapıyordu. Yani ABD'deki seslendirme ile Meral Akşener'in seslendirmesi tam bir bütündü. Fakat bu sağlanamadı ve arkasında 2. formüle geçildi. 2. plana geçtiler; Ekrem İmamoğlu bağımsız aday olacak, İYİ Parti bunu destekleyecek ABD'nin talebi ile HDP burada yer alacak. Buradan koparılacak parçayla İmamoğlu 2. tura kalacak ve Erdoğan ile yarışacaktı.
Böyle seçenekler üzerinde çalıştılar. Ben tüm bunları kendileri ile konuştuğum için rahat şekilde söylüyorum. ABD'nin planı buydu ama bu da tutmadı. ABD bir kurgu yapmıştı fakat bu olmadı. İşte Meral Akşener'in masaya döndürülmesi vardı hedefte. Doğrudan müdahale edildi. Ben bana gelen bilgiyi ilk anda paylaştım. ABD hem kendi yerinden hem Türkiye'den işe karışıyor Merak Akşener masaya dönüyor dedim. Bunları Pazar günü söyledim pazartesi günü masa toplandı. Masayı kuran irade şimdilik dağılmasına izin vermedi.
Sorunlar şimdilik geçti bundan sonra asıl sorunlar geliyor. Bürokrat atamaları ya da diğerleri kazandıktan sonra yapılacak işler. Daha ortada kazanılmış bir seçim yok. Masalardaki küçük partilere vekiller için verilecek 54 kişilik bir kontenjan var. Meral Akşener'in bunu kendi partisinden verme ihtimali görünmüyor. İYİ Partililer bizden yok CHP versin diyor. Bu 54 rakamı doğru bilmiyoruz ama CHP'nin sandalye sayısı 134 ve CHP'nin oyu da aynı oy artmadı.
Bu kadar kontenjan o partilere verilirse CHP'de isyan çıkar. Zaten şu anda CHP'de aday adayları kendi parti içindeki rakipleri ile uğraşıyor. Şimdi bir de küçük partilerden önümüze kim geçecek derdine düştüler. İşte burada kıyamet kopacak. CHP bu işler de oldukça çetin geçer."
Kurtuluş Tayiz'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılırken attığı imza neyse döndüğünde de attığı imza aslında o. Yani bu ittifak 12, 13 toplantıdan sonra aday konusu ilk kez masaya getirdiğinde ciddi bir infial yaşandı. Ağır suçlamalarla ortaya çıkmıştı. Bu görüntü bir hezimeti yansıtıyor.
Bundan sonra alacakları yolu da benzer şekilde kavga, kargaşa, kaos hatta kıyametleri koparabilecek ayrılıklar şeklinde görebiliriz diye değerlendiriyorum."
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