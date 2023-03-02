6’lı koalisyonun adayı kim olacak? Bugün toplantıda aday belirlenecek mi? Ne zaman açıklanacak? İşte Ankara'dan son kulis bilgileri...
Son dakika haberi...Gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. 6'lı masa toplantısından ne sonuç çıkar? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.
Gözler 6'lı koalisyonun bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. 6'lı masa toplantısından ne sonuç çıkar? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU"
Bugün artık dananın kuyruğu kopacak bunu söyleyebiliriz. 1 yıldır 6'lı masa toplantıları gerçekleştiriliyor ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılından bu yana adaylık mesajları veriyor ve hatta bu süreç içerisinde de cumhurbaşkanı adayıymış gibi adeta propaganda süreci yürüttü. Ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz.
TAM YETKİYLE MASADA OLACAK
Zaten geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu parti meclisini ve parti grubunu topladı oradan aldığı tam yetkiyle bugün 6'lı masada olacak. Parti tabanının daha doğrusu partinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdiğini söyleyebiliriz. Bunu zaten çok sık bir şekilde yayınlarımızda da dile getirmiştik.
MUTABAKAT SAĞLANABİLECEK Mİ?
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için 6'lı masada mutabakatın sağlanması gerekiyor. Tabii bu mutabakat sağlanabilecek mi? Kolay olmayacak onu söyleyebiliriz. Çünkü bu toplantı öncesi verilen mesajlarda bunu açık bir şekilde gördük.
"AKŞENER MANSUR YAVAŞ'IN İSMİNİ MASAYA GETİREBİLİR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak aday ve kazanacak aday diyor hala daha bu görüşünde ısrarcı. Bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu kendi adaylığını gündeme getirebilir veya başka bir siyasi partinin lideri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu veya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirebilir. Kılıçdaroğlu daha doğru bir aday olabilir diyebilir ancak dediğimiz gibi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener temkinli yaklaşıyor. Akşener'in bugünkü toplantıda Mansur Yavaş'ın ismini masaya getirebileceği konuşuluyor.
SANCILI BİR SÜREÇ
Bu şu şekilde olacak. Uzun zamandır alan araştırmaları yapılıyor İYİ Parti tarafından. Parti tabanının görüşleri alındı ve parti tabanında da Mansur Yavaş'ın doğru bir aday olacağı yönünde bir görüş hakim. Geçtiğimiz gün de yine İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partinin üst yönetimini topladı ve bu yapılan toplantıda genellikle Akşener partili kurmayları dinledi yine onlar da Mansur Yavaş'ın isminin cumhurbaşkanı adayı olmasının daha doğru olabileceğini ve Yavaş'ın aday olması halinde başarılı bir sonuç alınabileceği savunuluyor.
Bu nedenden dolayı biraz sancılı bir süreç işliyor. Çok sıkıntılı bir toplantı olabileceği belirtiliyor. Saat 14 itibariyle bu toplantı başlamış olacak.
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