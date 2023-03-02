6'lı koalisyonun adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Mansur Yavaş mı? Çarpıcı değerlendirmeler: Adayı topal ördek haline getirdiniz

6'lı koalisyon, cumhurbaşkanı adayını bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adayın toplantıda belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söyledi. Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." dedi. Aday bugün açıklanacak mı, aday kim olacak? Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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