Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! Deprem bölgesinde tarlalarda mesai
Yüzyılın yıkımına rağmen doğa afet dinlemiyor. Bunu en iyi bilen de çiftçiler. Yaşadıkları felaketin ardından çoğu tarlalarına döndü. Yüreklerindeki hüzne rağmen toprağı işlemeye başladı. Dudaklarından dökülen kelimelerse çok anlamlı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor.
Çiftçiler 'hayat devam ediyor' diyor. Onların da akrabaları hayatını kaybetti ya da yaralandı ya da kendi evleri depremde hasar gördü. Belki tarlaları da zarar gördü ama şu anda işlerinin başına geçtiler ve çalışmaya devam ediyorlar.
Hepsinin hikayesi farklı! Kimi evini, kimi yakınlarını kaybetti. Ama yeni bir hayat için, tarlaları sürmeye başladılar bile.
Çiftçi Hakan Beyazgül, "Depremden 1 hafta sonra başladık. Fideler geldi mecburen ekmemiz lazım hayata devam edeceğiz ne yapalım fide durmaz öyle. Buradaki ürünleri Antep haline gönderiyoruz Adana da oluyor çoğunlukla Antep'e gönderiyoruz toptancı haline gidiyor." dedi.
Hatay'da çiftçiler deprem sonrası tarlalarına döndü. Artık çalışmaya başladılar tabi deprem sonrası tarlalar da hasar görmüştü önce o hasarları onardılar soğuktan hava şartlarından zarar gören fideleri söktüler yerlerine şimdi ise yenilerini dikip ekinlerini ekmeye başladılar.
Çiftçi Zeynep Alabaş, "Demirleri tahtalar hortumları seralar dağılmıştı. Birbirine girmişti her şey. Onları düzelttik. Biber, marul, kabak, salatalık o türde şeyler ekiyoruz. Hayat devam ediyor tabi ölülerimiz var ama yani hayat yaşamak zorundayız." derken çiftçi Güler Dağgezer, "Salatalık, kabak, marul, lahana her şeyi ekiyoruz turp var seralarda biber var." sözlerine yer verdi.
Yaralar sarıldı, onarımın ardından fideler özenle ekilmeye başladı. Tarlaya ekilen ürünler, depremzedeler için bir ümit. Çünkü yeşeren her filiz, yeni bir hayatın ilk adımı gibi. Toplanan mahsulse, çevre illerdeki hallere gönderiliyor. Depremzede çiftçiler hem üretimin devam etmesi, hem de evlerine ekmek götürebilmek için çalışıyor. Kayıplarının hüznüyse yüreklerinde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?