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Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! Deprem bölgesinde tarlalarda mesai

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! Deprem bölgesinde tarlalarda mesai

Yüzyılın yıkımına rağmen doğa afet dinlemiyor. Bunu en iyi bilen de çiftçiler. Yaşadıkları felaketin ardından çoğu tarlalarına döndü. Yüreklerindeki hüzne rağmen toprağı işlemeye başladı. Dudaklarından dökülen kelimelerse çok anlamlı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor.

Çiftçiler 'hayat devam ediyor' diyor. Onların da akrabaları hayatını kaybetti ya da yaralandı ya da kendi evleri depremde hasar gördü. Belki tarlaları da zarar gördü ama şu anda işlerinin başına geçtiler ve çalışmaya devam ediyorlar.

Hepsinin hikayesi farklı! Kimi evini, kimi yakınlarını kaybetti. Ama yeni bir hayat için, tarlaları sürmeye başladılar bile.

Çiftçi Hakan Beyazgül, "Depremden 1 hafta sonra başladık. Fideler geldi mecburen ekmemiz lazım hayata devam edeceğiz ne yapalım fide durmaz öyle. Buradaki ürünleri Antep haline gönderiyoruz Adana da oluyor çoğunlukla Antep'e gönderiyoruz toptancı haline gidiyor." dedi.

Hatay'da çiftçiler deprem sonrası tarlalarına döndü. Artık çalışmaya başladılar tabi deprem sonrası tarlalar da hasar görmüştü önce o hasarları onardılar soğuktan hava şartlarından zarar gören fideleri söktüler yerlerine şimdi ise yenilerini dikip ekinlerini ekmeye başladılar.

Çiftçi Zeynep Alabaş, "Demirleri tahtalar hortumları seralar dağılmıştı. Birbirine girmişti her şey. Onları düzelttik. Biber, marul, kabak, salatalık o türde şeyler ekiyoruz. Hayat devam ediyor tabi ölülerimiz var ama yani hayat yaşamak zorundayız." derken çiftçi Güler Dağgezer, "Salatalık, kabak, marul, lahana her şeyi ekiyoruz turp var seralarda biber var." sözlerine yer verdi.

Yaralar sarıldı, onarımın ardından fideler özenle ekilmeye başladı. Tarlaya ekilen ürünler, depremzedeler için bir ümit. Çünkü yeşeren her filiz, yeni bir hayatın ilk adımı gibi. Toplanan mahsulse, çevre illerdeki hallere gönderiliyor. Depremzede çiftçiler hem üretimin devam etmesi, hem de evlerine ekmek götürebilmek için çalışıyor. Kayıplarının hüznüyse yüreklerinde.

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Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER İŞBAŞI YAPTI!

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