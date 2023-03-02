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6'lı koalisyonda cumhurbaşkanı adayı toplantısı! Kim kimi önerecek? Aday belirlenecek mi? Ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 16:12
6’lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı gündemiyle toplandı. Ortak bir isim üzerinde anlaşabilecekler mi? O isim ne zaman açıklanır? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan aktardı. Yeşiltaş, "Kritik toplantıda 2 saat geride kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu masaya güçlü bir şekilde oturdu. CHP’de tam mutabakatın sağlandığını söyleyebiliriz. Bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu’nun isminin masaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugünkü toplantıdan bir aday ismi çıkacak mı? Bir ismin çıkması ihtimaller dahilinde ama çıkmama ihtimali de var. Uzun bir toplantı olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 13’üncü kez bir toplantı daha olabilir." ifadelerini kullandı.
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