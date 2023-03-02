02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi genel merkezine geldi

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi genel merkezine geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2023 14:17
Son dakika haberi... Gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı Saadet Partisi genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu'nu Temel Karamollaoğlu karşıladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu Saadet Partisi genel merkezine geldi
Kılıçdaroğlu Saadet Partisi genel merkezine geldi
Mehmetçik ilk andan beri sahada
Mehmetçik ilk andan beri sahada
İstanbul’dan deprem göçü
İstanbul'dan deprem göçü
Giden her can bir hasret bıraktı!
Giden her can bir hasret bıraktı!
CHP’li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf!
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf!
6’lı koalisyonun adayı kim olacak?
6'lı koalisyonun adayı kim olacak?
AK Parti’den “Kardeş aile” projesi
AK Parti’den “Kardeş aile” projesi
İstanbul depreme hazır mı?
İstanbul depreme hazır mı?
Türkkan ve Başarır’ın dokunulmazlıkları kaldırıldı
Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı
Deprem psikolojisi nasıl yenilir?
Deprem psikolojisi nasıl yenilir?
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma
BM heyeti hayran kaldı: Harika bir iş
BM heyeti hayran kaldı: Harika bir iş
Daha Fazla Video Göster