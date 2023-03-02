02 Mart 2023, Perşembe
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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi genel merkezine geldi
Son dakika haberi... Gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı Saadet Partisi genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu'nu Temel Karamollaoğlu karşıladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.