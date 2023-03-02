02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun Akşener operasyonu! Seçimi kaybedelerse sorumlu İYİ Parti lideri olacak! Yanardağ CHP'nin planını itiraf etti

Kılıçdaroğlu'nun Akşener operasyonu! Seçimi kaybedelerse sorumlu İYİ Parti lideri olacak! Yanardağ CHP'nin planını itiraf etti

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun Akşener operasyonu! Seçimi kaybedelerse sorumlu İYİ Parti lideri olacak! Yanardağ CHP’nin planını itiraf etti

Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı medyaya taşındı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, seçimi kaybetmeleri durumunda faturayı daha şimdiden Meral Akşener'e kesti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen kanalda İP liderine ağır ithamlarda bulunan Yanardağ ayrıca "Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var" diyerek Millet İttifakı'ndaki derin çatlağı gözler önüne serdi.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme toplantısı geldi çattı. 2 Mart'ta (bugün) adayın belli olacağını ilan eden İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti. Akşener de grup toplantısında "3-5 kişinin kararıyla değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır" diyerek CHP liderinin adaylığına bir kez kapıları kapadı. Ortağı İP ve Akşener'in resti ile karşı karşıya kalan Kılıçdaroğlu savunmaya çekilerek ürkek bir açıklama yapmakla yetinmişti.

"ADAYI BELİRLERİZ, İLERİ TARİHTE AÇIKLARIZ"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek toplantı için, "Adayı belirleriz ancak ileri bir tarihte açıklarız." ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, bir süredir Millet İttifakı adayları için konuşulan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir." ifadeleri ile akılları karıştırmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BEKLENEN MANEVRA MERDAN YANARDAĞ ÜZERİNDEN GELDİ
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programında dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP liderine yakınlığı ile bilinen Yanardağ talimat almışcasına Akşener'i daha şimdiden hedef gösterip "seçimi kaybettiren lider" olarak anmaya başladı. Günlerdir Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve Akşener'in siyasi manevrasına nasıl karşılık vereceği beklenirken, TELE 1 ekranlarında söylenen sözler sorunun yanıtı oldu.

SEÇİMİN FATURASI MERAL AKŞENER'E
Seçime hiçbir hazırlık yapmadan, depremzedelerin yaralarını sarma adına herhangi bir proje üretmeden, Türkiye'nin uğradığı ekonomik kaybın telafisi için hiçbir adım atmayan muhalifler, seçimi kaybettikleri takdirde Akşener'in üstüne gideceklerini medyalarından açıkça ifade ediyor. Yanardağ Kılıçdaroğlu ve CHP'nin planını açıklarcasına itiraf ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye'nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener'de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SİYASETTEN SİLME OPERASYONU VAR"
Ayrıca Merdan Yanardağ, iddialarını bir adım daha öteye götürerek Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu başlattığını ima etti. Millet İttifakı'nın sorunlarına bir yenisinin daha eklendiği bu süreçte Yanardağ'ın iddiaları olayı başka bir boyuta taşıdı. TELE 1'deki programında gazeteci Yanardağ "Kendisi apoletlerini daha önce söktüğünü söylemişti. Kendisi aday değil zaten. Dolasıyla kendi dışında birini aday gösterecek. Başından itibaren bu böyleydi. Kendisi Başbakanlığa aday olduğunu belirtmişti. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA