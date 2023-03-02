Kılıçdaroğlu’nun Akşener operasyonu! Seçimi kaybedelerse sorumlu İYİ Parti lideri olacak! Yanardağ CHP’nin planını itiraf etti

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme toplantısı geldi çattı. 2 Mart'ta (bugün) adayın belli olacağını ilan eden İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti. Akşener de grup toplantısında "3-5 kişinin kararıyla değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır" diyerek CHP liderinin adaylığına bir kez kapıları kapadı. Ortağı İP ve Akşener'in resti ile karşı karşıya kalan Kılıçdaroğlu savunmaya çekilerek ürkek bir açıklama yapmakla yetinmişti.

"ADAYI BELİRLERİZ, İLERİ TARİHTE AÇIKLARIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek toplantı için, "Adayı belirleriz ancak ileri bir tarihte açıklarız." ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, bir süredir Millet İttifakı adayları için konuşulan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir." ifadeleri ile akılları karıştırmıştı.