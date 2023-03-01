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Ankara'dan bomba kulis! Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür A Haber ekranlarında duyurdu: "Ekibi istifaya hazırlandığını söylemiş"

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Ankara’dan bomba kulis! Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Mahmut Övür A Haber ekranlarında duyurdu: Ekibi istifaya hazırlandığını söylemiş

Millet İttifakı'nda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken Ankara kulisleri son derece hareketli. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı programda flaş bir iddiada bulunurken Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki satrancın son hamlelerini de paylaştı. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...

Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada altılı koalisyonun adayının 2 Mart günü açıklanacağını duyurdu.

Artık gözler yapılacak açıklamaya çevrilirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son kulis bilgilerini paylaştı.

YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARINDAKİ DEĞİŞİM

Meral Akşener çıktı zehir zembelek bir açıklama yaptı ve "gerizekalı" çıkışı yaptı. Mansur Yavaş sonrasında çıkıp bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş "Aday gösterilirsem bu benim için görevdir" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN EKİBİ "BİZ İSTİFA ETMEYE HAZIRLANIYORUZ" DİYORMUŞ

Mansur Yavaş'ın çevresindeki kadrosundaki adamlar "Biz istifaya hazırlanıyoruz" diyerek Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan ediyor. Ciddi şekilde havaya girmişler. Bence erken havaya girdiler. Burada Yavaş kartını ortaya koyan Kılıçdaroğlu bence. Çünkü masaya İmamoğlu gelirse Kılıçdaroğlu Yavaş'ı aportta bekletiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA KARŞI "YAVAŞ" KOZU

Mansur Yavaş'a bu sözleri söyleten Kılıçdaroğlu gibi duruyor. Uzatmak Kılıçdaroğlu'nun işine gelmez. İmamoğlu yerel seçimlerle birleştirilirse diye hesap yapıyor.

AKŞENER'İN ROL KAPMA ÇABASI

İYİ Parti bir an önce açıklansın diye sıkıştırıyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun en baştan beri aday olmayacağını düşünüyorum. Meral Akşener burada bir aday belirleyen bir pozisyonda olmazsa oy kaybeder.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL EDERSE...

Bu durumda CHP'nin odak olacağından İYİ Parti çekiniyor. Beklentileri olan yüzde 15 yerine yüzde 10'un altında korkusu var. Kazanmak üzerinden düşünmüyorlar. Kimi koysak kazanır da deniyor ama Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor o zaman? Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası partisinin aşağıya düşeceğini düşünüyor.

Ankara’dan Millet İttifakı için bomba kulis! ANKARA'DAN MİLLET İTTİFAKI İÇİN BOMBA KULİS!

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

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