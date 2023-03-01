Ankara'dan bomba kulis! Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mahmut Övür A Haber ekranlarında duyurdu: "Ekibi istifaya hazırlandığını söylemiş"

YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARINDAKİ DEĞİŞİM

Meral Akşener çıktı zehir zembelek bir açıklama yaptı ve "gerizekalı" çıkışı yaptı. Mansur Yavaş sonrasında çıkıp bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş "Aday gösterilirsem bu benim için görevdir" ifadelerini kullandı.