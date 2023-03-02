02 Mart 2023, Perşembe
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6’lı koalisyonun adayı kim olacak? Bugün toplantıda aday belirlenecek mi? Ne zaman açıklanacak? İşte Ankara'dan kulis bilgileri...
Son dakika haberi...Gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıda çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. 6'lı masa toplantısından ne sonuç çıkar? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.