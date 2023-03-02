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6’lı koalisyonun adayı kim olacak? Bugün toplantıda aday belirlenecek mi? Ne zaman açıklanacak? İşte Ankara'dan kulis bilgileri...

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 11:07
Son dakika haberi...Gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıda çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. 6'lı masa toplantısından ne sonuç çıkar? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.
6’lı koalisyonun adayı kim olacak? 6'LI KOALİSYONUN ADAYI KİM OLACAK?

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6’lı koalisyonun adayı kim olacak?
6’lı koalisyonun adayı kim olacak?
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