Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e konuştu: İkinci deprem olağan dışıydı
Türkiye'de yaşanan depremin boyutlarını, yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Mai peş peşe yaşanan depremlerin çok nadir gerçekleştiğini söyledi Türkiye'ye başsağlığı diledi. Deniz ve kara depremlerinin farkını da anlattı.
Suudi Arabistan'da görev yapan yer bilimci Martin Mai A Haber'e konuştu. Mai, Türkiye'de yaşanan depremin neden bu denli büyük bir hasar bıraktığını açıkladı.
Mai, "Türkiye'de geçmişte de 7,6-7,8 büyüklükleri arasında depremler oldu. Olağan dışı olan şey, bu iki çok büyük depremin birbiri ardına gerçekleşmesiydi. Aralarında sadece 9 saat fark vardı. Bu hasarı ve yıkımı artırdı. Çünkü ilk depremde zayıflayan ama yıkılmayan binalar, ikinci depremde kesin olarak yıkıldı. Yani bu iki büyük depremin kombinasyonu gibi oldu ve o şekilde etkiledi." ifadelerini kullandı.
Art arda yaşanan depremlerin yeni riskler oluşturabileceğini söyleyen Martin Mai, "İkinci depremin bulunduğu fay hattı tam olarak bu şekilde duruyor. Kolum ise birinci depremin olduğu Doğu Anadolu fay hattını temsil ediyor. Basit olarak kolum aşağı doğru hareket ettiğinde ilk deprem oldu. Bu hareketle birlikte stres artışı dediğimiz olay yaşandı ve ikinci kırılma oldu. Kabaca ilk deprem ikinci depremin nedeni oldu. Bu çok talihsiz bir olay ancak şokun atılması için yeterli olmadı. Bu büyük depremlere ikili deprem adını veriyoruz, son onlarca yıl içinde benzer örneklerini gördük. Ama bu çok nadir olarak gerçekleşti, bu yüzden Türkiye için çok şanssız bir durum." diye konuştu.
Yer bilimci Profesör Mai, deniz ve kara üzerinde meydana gelen depremlerin farkını da anlattı. Mai, "Şili ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı gibi noktalarda çok farklı bir tektonik çevreye sahibiz. Dünyamız tektonik levhalardan oluşuyor. Bunları levha olarak kabul edersek, levha 1 ve levha 2 yatay şekilde hareket ediyor.
Örneğin Japonya'da ise Pasifik levhası ülkenin altına doğru hareket ediyor. Bu nedenle depremin merkez üssü açık denizde, büyük şehirlerden çok uzakta oluyor. Türkiye'de ise fay hattı direkt olarak anakarada ve şehirlerin altında bulunuyor. Oluşumu açısından çok farklı iki depremden bahsediyoruz." dedi.
Artçı depremlere de dikkat çeken Mai, "6 ve 6,5 büyüklüğü üzerinde artçı depremler yaz sonu hatta sonbahara kadar devam edebilir. Binaların çöktüğü noktada bu büyüklük de yıkıcı olabilir. Kurtarma ekipleri de risk altında bunda şüphe yok ancak onlar bilinçli bir şekilde çalışma yapıyorlar." şeklinde konuştu.
Dünyanın Türkiye ile tecrübe ettiği depremden ders çıkarması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mai, "Hepinizin acısını paylaşıyoruz. Birçok uluslararası yardımın başladığını biliyorum, umarım faydalı olur. Sporda oyun öncesi ve oyun sonrası diye bir tabir vardır. Kaybettiğinizde bir şey öğrenirsiniz. Dünyanın Türkiye ile öğrendiği bir şey vardı. O da depremler yaşanır, onlardan kaçınamayız ve tahmin edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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