Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e konuştu: İkinci deprem olağan dışıydı

Yer bilimci Profesör Mai, deniz ve kara üzerinde meydana gelen depremlerin farkını da anlattı. Mai, "Şili ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı gibi noktalarda çok farklı bir tektonik çevreye sahibiz. Dünyamız tektonik levhalardan oluşuyor. Bunları levha olarak kabul edersek, levha 1 ve levha 2 yatay şekilde hareket ediyor.

Örneğin Japonya'da ise Pasifik levhası ülkenin altına doğru hareket ediyor. Bu nedenle depremin merkez üssü açık denizde, büyük şehirlerden çok uzakta oluyor. Türkiye'de ise fay hattı direkt olarak anakarada ve şehirlerin altında bulunuyor. Oluşumu açısından çok farklı iki depremden bahsediyoruz." dedi.