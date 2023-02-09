Deprem bölgesinde hava eksi derecelerde! Meteoroloji 10 ilin hava durumu raporunu açıkladı | Hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 6, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.

10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 4 ve en yüksek 3 derece olması bekleniyor. 11 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 5 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.