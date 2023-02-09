Deprem bölgesinde hava eksi derecelerde! Meteoroloji 10 ilin hava durumu raporunu açıkladı | Hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ve 7,6'lık deprem 10 ili etkilerken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da havanın nasıl olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da havanın nasıl olacağını açıkladı.
Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 6, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.
10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 4 ve en yüksek 3 derece olması bekleniyor. 11 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 5 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/4
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/5
12.02.2023 Pazar : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/5
HATAY
09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/9
10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10
12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/9
OSMANİYE
09.02.2023 Perşembe : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8
10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/9
11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/11
12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/11
MALATYA
09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-6
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-5
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-5
12.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-5
DİYARBAKIR
09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4-6
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6
12.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6
KİLİS
09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/6
10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar doğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7
12.02.2023 Pazar : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8
ŞANLIURFA
09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/6
10.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7
12.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 10/20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7
ADANA
09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/10
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 3/13
12.02.2023 Pazar : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12
ADIYAMAN
09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4
10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/5
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/5
12.02.2023 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey 5/10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/7
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