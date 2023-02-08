Deprem tren raylarını ne hale getirdi? A Haber’de ürküten görüntüler

Araçların ve uçakların deprem bölgesine ulaşması için yollardaki ve pistlerdeki hasarlar giderildi ve yardımlar ile ekipler bölgeye hızlı şekilde intikal etti. Demiryolunun da tamir edilmesiyle bölgeye bir ulaşım kanalı daha açılmış olacak.

Doç. Dr. Bülent Özmen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, depremin Hatay'dan başlayıp, Bingöl Karlıova'ya kadar uzanan ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda olan sol yönlü Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde meydana geldiğini söyledi.