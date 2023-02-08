Japon uzmanlar Kahramanmaraş ile Kobe depremini kıyasladı: 10 katından daha fazla

Türkiye, geride kalan gün Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerle, dünya tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 7,7 ve 7,6'lık iki deprem meydana gelirken, depremlerden 10 il ve 13,5 milyon vatandaş etkilendi. Yaşananlar, dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçti. Uzmanlar Kahramanmaraş depreminin, 1995'te Japonya'da yaşanan ve yaklaşık 250 bin evin yıkıldığı depremden on kat daha yıkıcı olduğuna dikkat çekti. İşte asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi ve Elazığ depremi ile karşılaştırması...