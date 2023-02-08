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Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber: 61 yaşındaki Ahmet Kurt enkazdan sağ çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber: 61 yaşındaki Ahmet Kurt enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik yıkıcı deprem sonrası müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet Kurt enkazdan AFAD ekiplerince sağ çıkarıldı. Depremin yaşandığı Gaziantep’te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti. İşte kurtarma anı…

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri'nin (JAK) arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran JAK ekipleri 61 yaşındaki Ahmet Kurt'u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN KURUM TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ

Depremin yaşandığı Gaziantep'te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

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