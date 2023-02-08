Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber: 61 yaşındaki Ahmet Kurt enkazdan sağ çıkarıldı

Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN KURUM TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ

Depremin yaşandığı Gaziantep'te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.



