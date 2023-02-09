Depremde hasar gören Hatay Havalimanı ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda?
Hatay Havalimanı yıkıcı 2 depremde büyük hasar gördü. Sadece helikopter inişlerinin yapılabildiği havalimanının yeniden kullanılabilmesi için 245 kişilik ekip ve 120 ekipman bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu’nun konuğu olan DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz anlattı. Hatırlanacağı üzere depremzedeler üzerinden siyasi rant peşine düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanın CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını iddia etmişti.
Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremde hasar gören Hatay Havalimanı onarılıyor. Toplam 245 kişilik ekip ve 120 ekipman ile çalışmalar devam ediyor. Pist yenileme çalışmaları yapılıyor. Havalimanı şu anda helikopter iniş kalkışına açık. Yardım helikopterleri buraya iniş kalkışlarını gerçekleştiriyor.
Hatay Havalimanı'nın kısa sürede açılması için çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ankara'dan Hatay'a seyyar pist aydınlatma aracı gidiyor. Zarar gören pist onarım sonrası kullanılacak.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen teknik ekiplerce Hatay Havalimanı'nındaki elektronik sistemler kontrol edilip haberleşme ve seyrüsefer cihazları aktif hale getirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu'nun konuğu olan DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz anlattı.
Selçuk Karadeniz'in öne çıkan ifadeleri:
"Bilindiği gibi pazartesi günü 2 büyük deprem meydana geldi ve 10 ilimiz etkiledi. Biz DHMİ ile hemen havalimanlarını aradık ve hasar durumlarını öğrendik. Sadece Hatay Havalimanı'nın pistinde hasar olduğunu öğrendik. İlk andan genel müdürlük olarak ekiplerimizle sahaya geldik. Hızlı şekilde pistin onarımına başladık.
Şu anda pistimizdeki beton kaplamaları kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde teknik şartnamesine uygun malzemelerle kaplama yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 245 kişilik bir ekip ve 120 adet makine ile onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Dünden itibaren pist helikopter kullanımına da açılmış durumda. Şu anda kadar 60 iniş ve kalkış yapıldı.
Burada pisti hızlı şekilde onarıp pazar günü hizmete açmayı planlıyoruz. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İşin büyük bir kısmını bitirmiş durumdayız, hasar gören betonlar kaldırılıp yerlerine yenisi dökülüyor. Pistin hizmet verebilmesi için Ankara'dan mobil kule ve rüzgar hızını ölçmek mobil rasat cihazları geldi. Bu cihazların kurulumunu sağladık. Burada yapılması gereken tüm işler yapıldı."
Devlet böylesine bir canhıraş çalışması içerisindeyken deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rant peşine düştü. Havalimanı için anında 245 kişilik ekiple bölgeye intikal edilirken Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansut Yavaş'ın 'sanki kendileri onarıyormuş' mesajı veren paylaşıp 'Gelin tutuklayın' yazarak provokasyona soyundu.
Oysaki bu mesajlardan saatler önce açıklama yapılmış ve havalimanı için çalışmaların yapıldığı açılması için ekiplerin yaptıkları işler paylaşılmıştı. Acılar üzerinden siyaset yapan ve algı operasyonuna soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar da tepki gösterdi.
ULAŞTIRMA BAKANI GERÇEĞİ AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ABB'NİN MOLOZ İÇİN TAŞIMAK İÇİN BÖLGEDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."
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