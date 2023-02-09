Depremde hasar gören Hatay Havalimanı ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda?

Şu anda pistimizdeki beton kaplamaları kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde teknik şartnamesine uygun malzemelerle kaplama yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 245 kişilik bir ekip ve 120 adet makine ile onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Dünden itibaren pist helikopter kullanımına da açılmış durumda. Şu anda kadar 60 iniş ve kalkış yapıldı.