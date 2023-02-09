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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

Son dakika deprem haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. A Haber ekipleri felaketin ilk anından itibaren il il deprem bölgelerindeki son gelişmeleri aktarıyor. Enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak 74. saatte gelen mucize kurtuluşu ekiplerimiz görüntüledi. Çocukları ile 45 yaşındaki anne ve 60 yaşındaki baba kurtarıldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:23
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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 3 kişi 73 saat sonra mucize eseri sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

A Haber muhabiri Filiz Uçan o mucize anlarına tanıklık etti.

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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

Çocukları ile 45 yaşındaki anne ve 60 yaşındaki baba kurtarıldı.

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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

A Haber, aynı aileden 3 kişinin kurtarıldığı o anları kayda aldı.

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Yüzyılın deprem felaketinde peş peşe MUCİZE haberleri! A Haber ekipleri görüntüledi

74 SAAT SONRA MUCİZE

Kurtarılan vatandaş "Çok iyiyim yeni doğmuş gibiyim. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.