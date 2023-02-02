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Arşivden Çıkan Gerçek | FOX TV’nin yalan çiftçi haberini A Haber çürüttü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Arşivden Çıkan Gerçek | FOX TV’nin yalan çiftçi haberini A Haber çürüttü

Doğru ve gerçek haber yapmakla mükelleflerdi. Ancak 90’ların televizyon haberciliğini günümüze taşıyıp asılsız iddialarla kamuoyunu yanılmaya çalışan FOX’un yalanlarını A Haber ortaya çıkardı.

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. Fikret Safa Yeşil isimli o çiftçi ne süt ne yem ne de havyan desteği almadığını söyledi.

A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Algı haberciliği ile olmayanı varmış gibi göstermeye çalışan FOX TV devleti çiftçiye destek vermemekle suçlamaya kalkıştı ancak gerçek öyle değildi. A Haber bu haberin peşine düştü ne olduğunu araştırdı ve gerçekleri ortaya çıkardı. FOX'un algı operasyonuna son verdi.

A Haber ekibi, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi. FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.

Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler. Gerçekler A Haber ekranında halka sunuldu. Bir algı daha çökertildi. Gerçek ortaya çıkınca FOX, RTÜK'ten ceza aldı. Ancak Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk belgelere ve yetkilerin açıklamalarına rağmen yalanlarını sürdürdü.

Asılsız haberin gerçeğini ortaya çıkaran vatandaşın doğru bilgiyi alma hakkını yerine getiren A Haber yandaş olmakla suçlanırken gerçek dışı haberlerle milleti aldatanlar acaba hangi sıfatı hak ediyor?

FOX’un yalanını A Haber çürüttü! FOX'UN YALANINI A HABER ÇÜRÜTTÜ!

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