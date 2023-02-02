Arşivden Çıkan Gerçek | FOX TV’nin yalan çiftçi haberini A Haber çürüttü

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. Fikret Safa Yeşil isimli o çiftçi ne süt ne yem ne de havyan desteği almadığını söyledi.