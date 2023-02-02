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Arşivden Çıkan Gerçek | FOX TV’nin yalan çiftçi haberini A Haber çürüttü

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 13:09
Güncelleme:02.02.2023 13:22
Doğru ve gerçek haber yapmakla mükelleflerdi. Ancak 90’ların televizyon haberciliğini günümüze taşıyıp asılsız iddialarla kamuoyunu yanılmaya çalışan FOX’un yalanlarını A Haber ortaya çıkardı.
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