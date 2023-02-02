İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği nasıl? Kanal İstanbul Boğaz’daki riski nasıl önleyecek?

Geçtiğimiz yıl 35 bin 146 gemi Boğaz'dan geçti. Buranın emniyetli geçiş kapasitesi ise 25 bin. Sene 2022'de bu rakamı 10 bin fazla olarak görüyoruz. Gemilerin sayılarını eleştiriyorlar ama burada sayı değil gemilerin boyutları da çok önemli. Çok büyük boyutlu gemiler gelince durumlar değişiyor. Geçen sene 383 milyon ton yükse geçişi olmuş ve bunun 149 milyon 987 bin ton tehlikeli yük. Ülkemizdeki gelişmeler arttıkça bu gemiler artacak. Öyle zamanlar gelecek ki gemiler kuyruk olacak. Bunlar Marmara Denizi'ni kirletecek. Bunun yanında bir de karbon emisyonu var.