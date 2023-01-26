“Karne hediyesi et” yalanına kim sahip çıktı! Yalanı kimler yaydı?

Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:

"Şu ana kadar canlı yayında mesajlarını okuduğumuz isimlerin hiçbirinden bu konuya dair bir özür söz konusu olmadı. Yani bu iddianın sahibi olan kanal bile özür dilerdi. Mesajlarını silenler oldu. Onlar birazcık kulaklarını üzerine yatmaya çalıştılar. Ama tabi süreç öyle olmuyor. Siz bu tweeti attıktan sonra artık o ifade size ait oluyor.