“Karne hediyesi et” yalanına kim sahip çıktı! Yalanı kimler yaydı?
Muhalefet, bu kez de "karne hediyesi et" kurgusuna sahip çıktı. Ancak asılsız iddiaya konu edilen aile A Haber'e konuşarak haberin kurgu olduğunu açıklamıştı. Söz konusu haberi yapan televizyon kanalı da özür dileyerek görüntüleri yayınladı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, "Karne hediyesi et" haberinin kurgu olduğuna ikna olunca A Haber'den özür diledi. Ancak, asılsız iddiaya destek veren CHP ve İYİ Parti sessizliğini koruyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a anlattı.
İstanbul'da bir ilkokul öğrencisine, mikrofon uzatan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu kurgu haberler toplumun zihniyle oynamaya kalktı. "Annem karne hediyesi olarak et aldı" yalanına muhalif medya ve muhalefet liderleri sahip çıktı. Gerçek A Haber'in yaptığı çalışmalar neticesinde gerçeği ortaya çıktı ve Habertürk Habertürk kurgu haberi kabul edip özür diledi.
Anne Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu söylemişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının ifade eden Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti. Algı haberinin ardından Habertürk özür dileyip ham görüntüleri yayınladı. Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.
Halk TV ve Habertürk özür dilerken muhalefet neden sessiz? "Karne hediyesi et" yalanına kim sahip çıktı! Yalanı kimler yaydı? A Haber canlı yayınına katılan ekiplerimizden Mehmet Karataş bu isimleri tek tek söyledi.
YALANA SAHİP ÇIKAN İSİMLER:
Ahmet Davutoğlu:
Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek.
CHP'li Ali Mahir Başarır:
Geçtiğimiz sene karne günü yaşadığımı ve asla unutamadığım bir andı. Bu ülkede çocuklarına karne hediyesi alamayan evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar, karne hediyesi olarak sadece 3 dilim et alabilen anneler var.
CHP'li Eren Erdem:
Benim evladım, bu toprakların sahibi bir çocuğumuz çıkıp, annesinin kendisine karne hediyesi olarak "et aldığını" söylüyor. Ya arkadaş! Zerre kadar Allah korkusu olan, siyasi izzeti olan her iktidar mensubu şu laftan utanır! Nasıl bir ülke olduk! Bunun tarifi yok!
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak:
Ülkeyi Dünya Savaşı'na sokmayan CHP'yi savaş günlerinde 'Karneyle et, ekmek dağıttı' diye yıllarca suçladılar. Çocukların eti ancak karne hediyesi diye yiyebildiği bir ülke yarattılar. Bir de kendi MYK toplantılarındaki ziyafetin listesine bakın…
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı:
Karne hediyesi olarak et alınır oldu. Ne zamandır et yiyemediği çocuğun gözlerindeki mutluluktan belli oluyor. Saray'ın sofrasından eksik olmayan et, vatandaşın sofrasına uğramaz oldu!
İYİ Partili Lütfü Türkkan:
Bizim zamanımızda karne hediyesi bisikletti, sonra atari oldu bu. Şimdi karne hediyesi; çocuğa "et". Bir kepaze de yorum yapmış; "ama pirzola" demiş. Utanmak, ar, haya, firar etmiş.
CHPli Özgür Özel:
Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu kahrolası düzeni değiştireceğiz. Bu ülketi çocukları ancak karne hediyesi olarak et yiyebildiği bir ülke olma ayıbından çıkarmakla ve her vatandaşına ortalama bir yaşam standardı sağlamakla mükellefiz.
Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:
"Şu ana kadar canlı yayında mesajlarını okuduğumuz isimlerin hiçbirinden bu konuya dair bir özür söz konusu olmadı. Yani bu iddianın sahibi olan kanal bile özür dilerdi. Mesajlarını silenler oldu. Onlar birazcık kulaklarını üzerine yatmaya çalıştılar. Ama tabi süreç öyle olmuyor. Siz bu tweeti attıktan sonra artık o ifade size ait oluyor.
Onlar biz söylememişiz gibi davranıyorlar ve özür dileme erdemi göstermek yerine silme yoluna gidiyorlar. Burada şöyle bir durum söz konusu; gerçek ortaya çıktıktan sonra bile mesaj atanlar oldu. Hatta daha bu haber çıktığında ne olduğu bilinmeden hakaret yoluna giden isimler de var.
Anne A Haber'e konuştuktan ve ekonomik durumlarının iyi oldukları söyledikten sonra bile manipülasyona katılanlar var. İYİ Parti lideri Meral Akşener'de gerçek ortaya çıktığı halde karne hediyesi et yalanına sahip çıktı. Bu haberi yapan kurum dahi çıkıp özür diledi. Her seferinde A Haber'i hedefe koyan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bile yüzü kızararak özür diledi.
Tüm bunlara rağmen ülkenin siyasileri farklı bir yok çizdi. İlk izlenimleri güven olması gereken bu isimler özür dilemedi bunun da ötesinde bir şeyler söylerken hakarete varan kesinlik ifadesi içerek kelimelerle açıklamalar yaptılar. Halka yalan söylemek bu kadar kolay da gerçeği söylemek bu kadar zor mu? Özgür Özel'in mesajını es geçmemek gerekiyor.
Dün hatırlanacağı üzere A Haber'in diğer medya kurumlarının yalanın ortaya çıkardığımız görüntüler ekrana geldi. Yalanlarda Özgür Özel'in bu anlamda büyük rolü var. Özgür Özel son olarak Emniyet ve Jandarma'yı hedef alarak orada 8 bin kişilik bir troll ekibin olduğunu söyledi. Buradan Kılıçdaroğlu'na saldırdıklarını söylemişti.
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